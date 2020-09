Mag ik nog naar de wedstrijd van mijn kind? Vijf vragen van sportend Nederland beantwoord

1. Moeten we ook mondkapjes op in de sportschool?

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema noemde ook sportscholen als ruimtes waarvoor nu het dringende advies geldt een mondkapje te dragen. De sportscholen werden verrast door de uitspraak, zet directeur Patrick Rijnbeek van branchevereniging NL Actief. De sportscholen stellen mondkapjes nu niet verplicht maar geven hun klanten wel een advies: draag een mondkapje bij binnenkomst, in de kleedkamer en als je je verplaatst van het ene fitnessapparaat naar het andere. Als je bij of op zo’n apparaat zit, en aan het sporten bent, mag het mondkapje af. De ketens Fit For Free en Sportcity melden dat ze bekijken of de lessen meer overdag en weer meer buiten gegeven kunnen worden om de bezoekers nog beter te spreiden.

2. Mag een ouder nog naar de wedstrijden van zijn of haar kind gaan kijken?

Nee. Ouders of opa’s en oma’s die een kind naar een training of wedstrijd brengen, zullen buiten het sportpark moeten blijven. Dat geldt uiteraard ook voor partners van volwassen sporters. Ouders die de rijbeurt hebben voor sportende kinderen die een uitwedstrijden moeten spelen, mogen wel de wedstrijd bekijken. De chauffeurs worden dan niet gezien als toeschouwers maar vallen onder de teambegeleiding. Waar verenigingen normaal moeite genoeg hebben om genoeg vrijwilligers te vinden zal het animo onder ouders om te rijden, of om bij thuiswedstrijden te assisteren door bijvoorbeeld te vlaggen of hulpcoach te zijn, groter dan ooit zijn.

In de kantine van Alexandria’66 in Rotterdam, nog voor de nieuwe maatregelen van kracht waren. Beeld Arie Kievit

3. Mogen meerdere teams met elkaar in een zaal trainen of sporten?

Ja, desnoods met drie teams tegelijk. Voor het samen kunnen sporten gelden geen beperkingen voor de groepsgrootte. Na afloop van de training of wedstrijd treedt wel weer het vierpersonen-maximum in werking. Het is de bedoeling dat sporters zo snel mogelijk na afloop het sportcomplex verlaten en naar huis gaan. Vandaar ook dat de kantines en clubhuizen dicht zijn. Voor kinderen tot en met twaalf jaar geldt de maximale gezelschapsgrootte niet.

4. Publiek is dus niet welkom bij sport. Hoe zit dat bij wielerwedstrijden?

Wielrennen vindt plaats op de openbare weg, waar controle moeilijk is. In Vlissingen, waar woensdag de tijdrit in de BinckBank Tour wordt verreden, is daarom aan alle inwoners vorige week al per brief gevraagd thuis te blijven en op televisie te kijken. Start- en finishzones waren al afgesloten voor publiek, net zoals in de Tour de France. Vips zijn niet welkom. Op drukke plekken, zoals in stadscentra, is het anders, daar moeten organisatoren en lokale overheden ‘zones’ instellen, waar een beperkt aantal mensen in mag. Als fans toch komen kijken, dan is een mondkapje verplicht. Vlissingen zet samen met de organisatie ongeveer dertig handhavers in om de drukte te verdelen.

5. Drie weken ook geen publiek in de voetbalstadions, helpt dat?

De maatregel is vooral bedoeld om grote stromen mensen van en naar de stadions te voorkomen. In de stadions zelf werd de afgelopen weken de anderhalve meter redelijk tot goed in acht genomen. De teleurgestelde profclubs betwijfelen nu het nut van het publieksverbod. Clubarts Casper van Eijck van Feyenoord, tevens chirurg in het Erasmus MC, was net begonnen aan een onderzoek waarmee hij wil aantonen dat de kans op coronabesmettingen in een voetbalstadion heel klein is. “We hebben nu al informatie binnen die daarop wijst”, zegt Van Eijck.

Feyenoord speelde deze maand tegen ADO Den Haag en FC Twente in De Kuip met 13.000 mensen op de tribunes. “Van alle mensen in de regio die recent besmet blijken te zijn, hebben er slechts vijf bij de GGD aangegeven dat ze in het stadion zaten bij de wedstrijd tegen Twente. Dat is geen noemenswaardig aantal”, zegt Van Eijck. “We onderzoeken nu of ze allemaal hetzelfde type virus hebben, want dat zou erop wijzen dat ze in De Kuip besmet zijn geraakt. Maar dat is zeer onwaarschijnlijk.” Van Eijck verricht het onderzoek samen met een virologe, de GGD, gemeente Rotterdam, TU Delft en de universiteit in Wageningen. Het loopt nu wel vertraging op.

