Luuk de Jong belangrijkste kandidaat voor vacante spitspositie Oranje

In de Bosnische hoofdstad zat De Jong achter een tafel samen met Frank de Boer. Op NOS-verslaggever Arno Vermeulen na is vanwege alle coronabeperkingen geen enkele Nederlandse journalist aanwezig bij de tweede interland van de nieuwe bondscoach tegen Bosnië-Herzegovina. Oranje zonder pers ter plaatse is een zeldzaamheid in de historie van het Nederlandse interlandvoetbal. “Laten we hopen dat het allemaal weer snel normaal kan”, zei De Boer in de digitale persbijeenkomst.

Oranje speelt zondagavond (18.00 uur) in Zenica, een industriestadje zeventig kilometer van Sarajevo. De Boer wilde het zaterdagavond nog niet bevestigen maar liet wel blijken dat de kans groot is dat Luuk de Jong in de spits zal beginnen, als vervanger van de geschorste Memphis Depay. “Dat hij een belangrijke gegadigde is op die positie, lijkt me duidelijk”, zei De Boer over Luuk de Jong. “Memphis heeft bewezen dat hij een hele belangrijke speler is voor het Nederlands elftal. Dat zullen we missen. Anderzijds hebben we nu een andere speler op die positie, met andere kwaliteiten. Nu moeten we kijken of we daar weer van kunnen profiteren.”

Fantasie-opstelling

De bondscoach gaf aan weinig waarde te hechten aan zijn debuutinterland afgelopen woensdag tegen Mexico (0-1 verlies). Nederland speelde in dat vriendschappelijke duel met een soort fantasie-opstelling. De Boer: “We hebben er wel van geleerd, maar Mexico speelde met een vaste formatie met jongens die aan elkaar gewend zijn. Dat hadden wij niet en dat scheelt. Dus moet je er niet te veel waarde aan hechten. Ik heb er alle vertrouwen in dat het tegen Bosnië een stuk beter gaat.”

Frenkie de Jong was tegen Mexico ook bankzitter, maar zal tegen Bosnië weer op het middenveld spelen. De Barcelona-spelers gaf vanuit Sarajevo nog eens aan dat dit Nederlands elftal nog altijd een ploeg in opbouw is. “In de thuiswedstrijd tegen Italië in september hadden wij het lastig, wij vonden niet direct de oplossing op hun spel. Wij hadden moeite met hun opbouw, daar kregen we niet veel grip op. Dat moet dus beter. In balbezit zou je ook nog wat meer diepte in het spel moeten krijgen. Wij zijn nog niet zo ver dat we elke wedstrijd kunnen domineren. Maar, we streven daar wel naar. Ook uit die wedstrijd tegen Mexico hebben we positieve dingen gehaald”, zei De Jong. “Wij zijn een team in groei met nog veel mogelijkheden. En nee, de magie is zeker nog niet uitgewerkt.”

Return

Woensdag wacht de return tegen Italië in Bergamo. Maar zondag dus eerst Bosnië-Herzegovina, dat donderdag een zware teleurstelling te verwerken kreeg toen het in de play-offs voor het EK van volgend jaar misging tegen Noord-Ierland (1-1) bij de strafschoppen. De Boer: “Ik vond ze de eerste helft vrij goed spelen. Bosnië kwam terecht op 1-0 met nog een kans op 2-0. Het is afwachten wat het effect van de uitschakeling nu is op die ploeg. Voor dit land was het EK het allerhoogste. Naar die wedstrijd tegen Ierland hebben ze het hele jaar toegewerkt. Ik kan me voorstellen dat ze nu niet op de wedstrijd tegen Nederland zitten te wachten. Van de andere kant zijn wij voor hen wel een gerenommeerde tegenstander. We zullen zien hoe ze daar mentaal mee omgaan.”

Frank de Boer was na zijn vuurdoop als bondscoach ‘teleurgesteld’. Met een knipoog: “Ik hoor wel dat ik nu in een mooi rijtje kom te staan, al had ik liever gewonnen.” Ook voorganger Ronald Koeman en Louis van Gaal in zijn tweede periode begonnen met een nederlaag aan hun termijn met het Nederlands elftal.