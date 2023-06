Luka Modric (37) wil eerst een prijs met Kroatië, voor hij denkt aan afscheid nemen

Hoe zou Luka Modric donderdagavond naar de televisie hebben gekeken? Daar zag hij dat Spanje door een doelpunt in de laatste minuten Italië uitschakelde, in die andere halve finale van de Nations League. Het winnende doelpunt, de 2-1, kwam van invaller Joselu. De Spaanse triomf in Enschede betekent voor Modric een opdracht met een dubbel gevoel, zondagavond in Rotterdam. Wil hij de kroon op zijn carrière zetten, een eerste prijs met Kroatië, dan moet Modric het land waar hij groot werd en een aantal van zijn ploeggenoten bij Real Madrid verslaan.

Samen met Spanjaarden als Dani Carvajal, Nacho en Marco Asensio won Modric als motor op het middenveld 23 prijzen met Real Madrid, en nog enkele individuele titels, waaronder die van beste voetballer ter wereld in 2018. Volgens oud-ploeggenoot Rafael van der Vaart heeft de beste Kroatische voetballer ooit een beter balgevoel in de buitenkant van zijn voet dan in de binnenkant.

Te dicht bij succes voor afscheid

Maar een landenprijs leverde zijn voetbalgogme nooit op, hoewel Modric als international op toernooien in drie verschillende decennia voetbalde, een unicum. Waarom hij na zoveel jaren trouwe dienst geen afscheid van de nationale ploeg nam, was simpel, zei Modric vlak voor het afgelopen WK in Qatar. Hij was te dicht bij Kroatisch succes geweest om met lege handen te stoppen.

Zo verloor Kroatië met Modric als aanvoerder in Rusland de WK-finale in 2018 van Frankrijk. “Ik denk nog vaak met sombere gedachtes aan die wedstrijd.” Bij de volgende editie kwam Modric met het kleine Kroatië (4 miljoen inwoners) weer net tekort, als halvefinalist op het WK van 2022, waarop het land uiteindelijk als derde eindigde. Nu Kroatië zes maanden later in de finale van de Nations League staat, ruikt Modric opnieuw een prijs in wat mogelijk zijn laatste interland wordt.

Onbeschrijflijk liefdesgevoel

Een Kroatië zonder Modric is eigenlijk ondenkbaar, ook voor hemzelf. Dat roodwitte schaakbordshirt aantrekken geeft Modric een ‘onbeschrijflijk gevoel van liefde’. “Voor Kroatië spelen is heilig voor ons.” Dat komt mede door de Balkanoorlog, die oudere selectiespelers als Modric als kind meemaakten. Die groep vormt al tien jaar het kloppend hart van dit geoliede elftal.

Modric is al zeven jaar aanvoerder, en dat is nog een reden waarom hij nog geen afscheid nam. Hij voelt een diepe verantwoordelijkheid als de natuurlijke leider die hij zichzelf acht. Helemaal nu een aantal jongere spelers in het nationale elftal doorbreekt. Zij hadden Modric ooit als jeugdidool.

Jongere garde krijgt de voorkeur bij Spanje

Spanje is zo’n beetje de tegenpool van Kroatië. Routiniers en generatiegenoten van Modric als Sergio Ramos en Sergio Busquets hebben de nationale ploeg gedag gezegd of hebben te horen gekregen dat de jongere garde de voorkeur krijgt. Dat was het idee van de nieuwe bondscoach, Luis de la Fuente. Hij is de opvolger van Luis Enrique, die ontslag nam na de uitschakeling in de achtste finale van het WK in Qatar, tegen Marokko.

Een van de vondsten van De la Fuente is Yeremy Pino (20). Hij nam donderdag in de Grolsch Veste in Enschede tegen Italië de openingstreffer voor zijn rekening.

Na de halve finale tegen Nederland gaf Modric geen antwoord op de vraag of de Nations League zijn laatste halte is als international. Al zei hij dat het toernooi “misschien zijn laatste kans op een prijs is”, maar ook dat hij doorspeelt zolang hij nog belangrijk kan zijn voor Kroatië. Dat is in deze vorm nog het geval. “We moeten zondag eerst zorgen dat we net zo spectaculair spelen als woensdag tegen Nederland.”

