Luis Suarez in tranen na pijnlijke eliminatie Uruguay

Vanuit de dug-out in het Al Janoubstadion zag de gewisselde Luis Suarez het onheil al naderen. Hij verborg zijn gezicht in een shirt. In een ander stadion was Zuid-Korea in blessuretijd op voorsprong gekomen tegen Portugal (2-1). In de resterende minuten lukte het Uruguay niet meer de 2-0 voorsprong tegen Ghana uit te bouwen. Zo werd het een pijnlijke pyrrusoverwinning, want Zuid-Korea gaat in deze poule met Portugal door naar de laatste zestien op het WK. Ze eindigden gelijk in punten maar de Koreanen maakten meer doelpunten (doelsaldo 4-4) dan Uruguay (2-2).

Voor het toernooi was Uruguay voorzichtig gezien als een outsider. De teleurstelling was dan ook groot toen scheidsrechter Daniel Siebert voor het einde had gefloten, na een bloedstollende slotfase. Edinson Cavani reageerde zijn frustratie op de Duitser af. Suarez wist zijn tranen niet te bedwingen, zich beseffend dat dit waarschijnlijk zijn afscheid van de grote toernooien was.

Sportieve revanche

Huilen deed Suarez ook in 2010 omdat hij de halve finale van het WK zou moeten missen. Hij kreeg toen immers rood tegen Ghana. Over die wedstrijd in Johannesburg was het de afgelopen dagen veel gegaan in Qatar. Ghana wilde sportieve revanche nemen op Uruguay en daarmee op Suarez. De aanvallers was in 2010 nog speler van Ajax. In de kwartfinale van het WK leek Ghana bij een 1-1 stand in de laatste seconden van de verlenging alsnog de winnende treffer te maken. Suarez sloeg de bal echter uit de doelmond. Ghana miste daarna de penalty en verloor vervolgens de beslissende strafschoppenreeks. Sindsdien was Suarez de gebeten hond in Ghana. Suarez, inmiddels 35 jaar, kreeg er donderdag in Doha nog vragen over. Niet hij maar toch echt Asamoah Gyan miste destijds de penalty, zei hij.

Bij het handenschudden voor de aftrap vrijdag keek André Ayew hem zeer indringend aan. Ayew, 103-voudig international, was er in Zuid-Afrika ook al bij. Uitgerekend hij kreeg na twintig minuten een uitgelezen kans om de toon te zetten voor een geslaagde wraakexpeditie. Arbiter Siebert had naar de stip gewezen na een ingreep van de Var. Ajacied Mohammed Kudus was gevloerd door doelman Sergio Rochet, in het verleden in dienst van AZ. Ayew schoot veel te slap in.

Uruguay, uitgekookter dan het naïeve Ghana, sloeg vervolgens toe. Binnen zes minuten scoorde Giorgian de Arrascaeta twee keer. In de tweede helft was vooral Kudus namens Ghana met een paar schoten dicht bij zijn derde WK-goal. Het had weinig uitgemaakt, ook niet voor Uruguay, bleek later.

