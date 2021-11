Louis van Gaal zit voorlopig in een rolstoel, maar ‘het brein werkt’

Wie dat wilde, kon er enige symboliek over de plots zorgelijke staat van Oranje in zien. Gaat op het cruciale moment ineens alles mis rond het Nederlands elftal? Louis van Gaal gaf zijn training maandagmorgen in Zeist vanuit een elektrisch materiaalkarretje. De bondscoach liep zondag bij het wegzetten van zijn fiets een breukje in een heupbot op. Het verstoort de voorbereiding op de cruciale interland dinsdagavond tegen Noorwegen niet, zei hij.

“Lichamelijk gaat het niet goed. Ik heb veel pijn. Maar ik kan alles doen en het brein werkt nog steeds”, zei Van Gaal op een persconferentie in Zeist. Die hield hij via een videoverbinding vanuit zijn hotel. Hij zit voorlopig in een rolstoel. “Het ziet er niet uit, dat begrijp ik ook wel, maar coaching doe je verbaal en met het brein. In je presentatie overtuig je het elftal. Ik heb alles gedaan wat ik normaal gesproken ook had gedaan.”

‘Een beetje pech’

De afgang zaterdag in Montenegro is uitvoerig nabesproken. Nederland miste daar directe kwalificatie voor het WK in Qatar door in de slotfase een 0-2 voorsprong weg te geven. In de analyse van Van Gaal gaf Oranje in de fatale periode veel te veel ruimtes weg. “We moeten op zo’n moment slimmer zijn. We maakten het veld veel te groot, waardoor het voor Montenegro makkelijker werd als we de bal verloren. En dat deden we nogal vaak, omdat we niet goed speelden. We hadden ook een beetje pech dat Justin Bijlow bij de 2-2 uitgleed.”

Van Gaal toonde ook zelfreflectie. Zijn tactische wijziging na de tweede wissel – Ryan Gravenberch voor Frenkie de Jong – pakte verkeerd uit. Hij liet toen de opdracht om met een tweede verdedigende middenvelder compacter te gaan spelen weer los. Dat maakte Oranje kwetsbaar. Marten de Roon, zo’n typische cipier op het middenveld, kon Van Gaal niet inzetten want die zat op de tribune. “Ik kon vooraf ook niet weten dat Frenkie om een wissel zou vragen.”

Hand in eigen boezem

In het veld waren de spelers niet in staat elkaar te corrigeren. Virgil van Dijk stak daarvoor maandag ook de hand in eigen boezem. “Dat moet bij mij ook beter. Maar ik vind ook dat we dat met z’n allen moeten doen”, zei de aanvoerder. “Natuurlijk wordt er in het veld gesproken en gecommuniceerd, maar soms gaan jongens uit de organisatie lopen. We gingen op twee gedachten hinken – de 3-0 maken of de 2-0 verdedigen – en dat ging heel erg mis. Tegen Noorwegen moeten we misschien ook iets verdedigender denken.”

Het gebrek aan zelfoplossend vermogen van deze selectie openbaarde zich ook al op het EK tegen Tsjechië. Van Gaal zei altijd ‘taakbewuste spelers’ te selecteren, maar óók creativiteit na te streven. “Daar moet een evenwicht in zitten. Tegen Montenegro was die balans zoek. Die kwaal moeten we genezen.”

De boel onder hoogspanning

In het beslissende duel met Noorwegen in een lege Kuip (20.45 uur) is een gelijkspel nog altijd genoeg voor een WK-ticket. Bij verlies kan Nederland overal naast grijpen. Dat zet de boel onder hoogspanning. Van Gaal vindt dat Oranje op de winst en niet op een punt moet gaan spelen. “Wij hebben meer kwaliteit dan Noorwegen”, zei Van Gaal.

De Noren missen topspits Erling Haaland. “Ik denk dat ze blij mogen zijn dat ze nog mee doen. Maar zij komen met een zeer positief gevoel naar Nederland, want ze hadden hier niet meer op gerekend. Wij moesten in twee dagen een grote teleurstelling verwerken. Ik heb getracht die zo snel mogelijk achter ons te laten. Zodat alle spelers de hoofden weer vrij hebben.”

Dat lijkt gelukt, zei hij, afgaande op de training van maandagochtend. “Ik zat in mijn buggy maar soms floot ik af en dan verzamelden de spelers zich om mij heen.” Een karatetrap langs de lijn, zoals bij de finale van de Champions League in 1995 die hij met Ajax tegen AC Milan won, zit er al een tijdje niet meer in bij de 70-jarige Van Gaal. Maar op het veld komt hij dinsdagavond. “Ik weet dat er een lift zit in de Kuip.”

