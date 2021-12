Louis van Gaal: ‘Wereldkampioen worden is een utopie’

De bondscoach wil met Oranje op weg naar het wereldkampioenschap voetbal eind 2022 in Qatar tegen zo veel mogelijk toplanden spelen. “Ploegen waar we onszelf echt aan kunnen meten, hebben we de afgelopen twee jaar niet gehad.” In dat opzicht stemde de loting in Lyon voor de Nations League hem deels gelukkig, zei hij donderdagavond vanuit Zeist.

Nederland treft in die Nations League in juni en september in de poule behalve Polen en Wales ook België. “Dat vind ik fantastisch”, zei Van Gaal. “Ik heb zelf nog in België gespeeld. Dat is kwalitatief een sterk team, voor ons hele goeie graadmeter, ook omdat ze in een heel aardig systeem spelen.”

De speelwijze van het Nederlands elftal zelf wil hij in 2022 in de oefeninterlands in maart en de Nations League gaan veranderen. Dit najaar liet hij Oranje in 4-3-3 spelen omdat dat de wens van de spelers was en er te weinig tijd was om zijn favoriete systeem erin te slijpen. Opvallend was dat hij donderdag niet meer sprak over 1-5-3-2 maar over 1-3-4-3. “Dat klinkt aanvallender.”

Zonder vleugelaanvallers

In een toelichting bleek dat hij denkt aan een ander systeem dan waar Frank de Boer dit jaar op het EK voor koos. Mogelijk kiest Van Gaal dus voor één diepe spits en twee aanvallende middenvelders daarachter. En dus zonder vleugelaanvallers. “Ik blijf maar zeggen dat we op de vleugels niet sterk bezet zijn. Steven Berghuis staat bij Ajax nu ook nog op ‘tien’, wat voor het Nederlands elftal ook niet zo goed te noemen is. Links zijn we wat beter bezet maar het gaat om het hoogste niveau. Gnabry, om maar een voorbeeld te noemen, dat is een vleugelspeler die Nederlander had moeten zijn.”

De KNVB zoekt nog naar tegenstanders voor de oefenperiode in maart. Mogelijk wordt dat Duitsland. Van Gaal had graag tegen een Zuid-Amerikaans land gespeeld. “Maar de Fifa doet wat moeilijk. Mede door corona lijkt dat niet haalbaar.” Vier Nations League-duels worden in juni gespeeld en nog twee in september. Van Gaal noemde dat toernooi ‘de beste competitie die er is’. “Alle landen zijn op hun eigen niveau ingedeeld. We spelen dus niet tegen de Jut en Jul-landen maar tegen toplanden. Je hebt er niks aan om tegen Gibraltar te spelen.”

Van Gaal is voor een groot deel hersteld van de breuk in een heupbotje die hij opliep tijdens de laatste interlandperiode in november. Toen Nederland zich tegen Noorwegen plaatste voor het WK zat hij in een rolstoel. “Het gaat heel goed. Ik loop weer normaal. Niet alles is top maar ik kan me goed voortbewegen.”

De finale van de Nations League is overigens pas in juni 2023. Op de vraag of hij daarbij wil zijn als bondscoach, ook als Nederland geen wereldkampioen wordt, zei hij: “Wereldkampioen worden is een utopie. Nou ja, een droom, iets wat kán gebeuren, maar volgens mij zijn er veel meer landen die dat ook kunnen en veel meer kwaliteit hebben.”

