Louis van Gaal traint in Qatar: ‘Mensen hebben het recht om niet naar het WK te kijken’

In het land waar zelden een druppel regen valt, ligt de grasmat van trainingsveld 6 op het universiteitscomplex van Doha er gemillimeterd en diepgroen bij. Aan de rand van dit veld, waar Oranje in de brandende zon gaat trainen, staat een man uit Sri Lanka. Hij draagt een uniform van de organisatie en moet het veld bewaken als de pers een kwartiertje mag meekijken.

De Sri Lankaan is een van de duizenden arbeidsmigranten die door de Qatarese organisatie zijn ingehuurd voor het WK. Om een maand geld te verdienen. Of hij één speler van het Nederlands elftal kent? Of de bondscoach? Nee, het voetbal zegt hem niets. Hij heeft ook geen idee hoe lang hij hier moet staan.

Qatar drijft op arbeidsmigranten, en met dit WK is het niet anders. Veel ongeschoolde arbeiders bouwden de stadions onder erbarmelijke omstandigheden; velen betaalden ervoor met hun leven. Het WK had nooit in dit land gehouden moeten worden, zegt Louis van Gaal deze woensdag in Doha, voor de training. “Mensen die niet willen kijken hebben dat recht. Ik hoop dat wij zo goed spelen, dat ze tegen het einde van het WK op tv zien hoe goed wij zijn.”

‘Ik denk dat het beter is in echte voetballanden te spelen’

Het voornaamste bezwaar van de bondscoach van Oranje tegen het WK draait overigens om het ontbreken van een voetbalcultuur in een land van 300.000 echte Qatari en 2,3 miljoen buitenlandse arbeiders. “Het doel van de Fifa was om het voetbal in dit land te ontwikkelen”, zegt Van Gaal. “Ik denk dat het beter is in echte voetballanden te spelen. Die landen hebben meer ervaring. Dit is zo’n klein land. Veel mensen, ook vrienden van mij, hebben moeite met het vinden van een hotel.”

Van Gaal voegt er meteen aan toe dat alle voorzieningen verder ‘top’ zijn. “Dat kan niet veel beter. Daar ligt het niet aan. Dat wist ik, want ik ben hier met Bayern München al eens geweest. Ik zie veel aardige mensen. Vergeet niet dat ze hier een andere cultuur hebben. En ik waag te betwijfelen of in onze cultuur alles zo goed gaat.”

Oranje nam dinsdag zijn intrek in het zeer luxueuze St. Regis hotel, waar het van alle gemakken is voorzien. Van zwembad tot koffiebars en privéstrand. Ook het trainingsveld krijgt van Van Gaal niets dan lof. “En als je vraagt of de airconditioning wat lager kan dan doen ze dat”, aldus de bondscoach, die bij het binnentreden van de persruimte nog had geklaagd over de airco.

‘Dit is niet het beste moment voor een WK’

Tijdens het perspraatje loopt één man, een Aziatische arbeidsmigrant, rond met een microfoon, langs vragenstellers. Dat duurt naar de zin van Van Gaal soms wat lang. “Op straat staan tien van die mannetjes.”

Eén vraag gaat over het gevolg van de omstreden keuze voor Qatar: de voetbalkalender is overhoop gehaald. “Dit is niet het beste moment voor een WK”, vindt Van Gaal, “maar dit moest vanwege het klimaat. In de zomer heb je meer tijd voor de voorbereiding. Dat is beter. Dan kun je de spelers nog een week of twee vrij geven voordat je met de voorbereiding begint. Diverse spelers hadden zondag nog een wedstrijd en moesten op maandag op tijd in Zeist zijn.”

November of niet, deze woensdag stijgt de temperatuur tijdens de training naar 32 graden. “Dit is geen voordeel voor mensen uit een kikkerlandje, alhoewel we in dat kikkerlandje tegenwoordig ook hoge temperaturen halen”, zegt Van Gaal. Hij zag de training op het heetst van de dag als ‘adapteren’, aanpassen aan het klimaat. “Volgende week is het al minder warm. En in de stadions is airco.”

Virgil van Dijk (links) vormt een koppeltje met Nathan Aké, Vincent Janssen (helemaal rechts) met Wout Weghorst. Beeld ANP

Rugnummers ‘op leeftijd’

Als de training is begonnen, huppelen de 26 spelers in een oefening hand in hand over het veld. Met wat fantasie en humor kun je er een statement voor lhbti-acceptatie in aflezen. De nieuwelingen Xavi Simons en Jeremie Frimpong vormen ook een koppeltje. Van Gaal sprak afgelopen dagen even apart met ze. “Goeie jongens”, vindt de bondscoach.

En dan nog die uitgedeelde rugnummers, wat is eruit af te leiden? Doelman Remko Pasveer heeft voor dit WK nummer 1 gekregen. “Ik heb nummers gekozen die passen bij hun leeftijd”, zei Van Gaal. “Nee, dat is geen grapje. Ik maak nooit grapjes op persconferenties.” Pasveer is inderdaad de oudste, maar Justin Bijlow kreeg nummer 13 en hij is toch echt vier jaar jonger dan Andries Noppert (rugnummer 23).

