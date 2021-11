Louis van Gaal spreekt zich niet uit over Qatar: ‘Er is overal wel wat’

Louis van Gaal geeft als bondscoach van het Nederlands elftal geregeld over allerlei zaken zijn mening, van een minderheidskabinet tot de aanpak van de coronacrisis en het leiderschap van premier Mark Rutte. Over de mensenrechten in Qatar, een land dat het WK door corruptie verkreeg en waar mogelijk duizenden arbeidsmigranten zijn gesneuveld bij de bouw van stadions, wilde hij zich echter niet uitlaten, dinsdagavond na de wedstrijd tegen Noorwegen.

“Het is niet aan de bondscoach of spelers om over politieke zaken te praten. Daar heb je andere heren voor”, zei Van Gaal. “De KNVB spreekt zich uit en hoopt andere landen te inspireren om daar ook wat van te vinden. Wij moeten niet met vijf, tien of elf monden gaan spreken. Dat is niet de goede manier. Kijk maar naar onze eigen Tweede Kamer.”

‘In Nederland is Peter R. de Vries vermoord’

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International riep de voetbalwereld deze week nog op meer druk uit te oefenen op het regime in Qatar. Van Gaal erkende dat zijn woorden meer indruk zouden kunnen maken dan die van de vrij onbekende secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB. “Maar ik moet het houden bij topsport. Als we ons daar niet toe beperken, zouden we aan geen enkel ander kampioenschap kunnen deelnemen. Er is overal wel wat. In Nederland is Peter R. de Vries, een grote vriend van mij, vermoord. Wat daarover te zeggen? Ik weet dat het onvergelijkbaar is, maar daar heb ik ook heel veel moeite mee gehad.”

De internationals van Oranje stellen zich op hetzelfde standpunt. Terwijl het Noorse elftal voor de aftrap met een spandoek opnieuw aandacht vroegen voor een beter leven voor de arbeidsmigranten in Qatar, houdt Oranje het bij de actie in maart, toen de spelers het veld opkwamen in shirts met de tekst ‘Football support change’. Georginio Wijnaldum: “Wij conformeren ons aan de KNVB en bondscoach en moeten ons concentreren op de wedstrijden. Ons werk is voetballen.”

Liever keken Van Gaal en Wijnaldum terug op de uiteindelijk geslaagde WK-kwalificatie. De bondscoach prees zijn elftal omdat het tegen Noorwegen ‘het plan’ goed had uitgevoerd. “Al zijn er natuurlijk verbeterpunten. Dat we de bal sneller naar voren spelen en niet te veel breed.”

Perschef Bas Ticheler (L), bondscoach Louis van Gaal via een scherm en Georginio Wijnaldum (R) na afloop van de WK-kwalificatie wedstrijd tussen Nederland en Noorwegen. Beeld ANP

Het gaat niet om mooi voetbal maar om resultaat, aldus Wijnaldum

Dat het een draak van een wedstrijd opleverde, deed er even niet toe. Het ging erom niet te verliezen. Wijnaldum: “Ik kreeg berichtjes op mijn telefoon van mensen die vonden dat we deze wedstrijd maar zo snel mogelijk moesten vergeten. Maar eerlijk gezegd ben ik er blij mee. We hebben laten zien dat we volwassen kunnen spelen en op resultaat. Die volwassenheid ontbrak in Montenegro. In Nederland willen we altijd mooi en aanvallend voetballen. Dan vergeten we dat resultaat het belangrijkste is. We hebben nu gedaan wat we moesten doen.”

In augustus nam Van Gaal het stokje over van Frank de Boer. Het belangrijkste voor de bondscoach was eerst geaccepteerd te worden door de selectie en dat is volgens hem gebeurd. Hij was deze week tot tranen geroerd door de steun van de spelers toen hij een pijnlijke heupblessure had opgelopen.

Van Gaal verwees ook naar de speech die Memphis Depay dinsdag gaf in de kleedkamer, nadat hij in zijn 75ste interland met zijn 38ste Oranjedoelpunt op de eeuwige topscorerslijst Dennis Bergkamp en Arjen Robben voorbij was gegaan.

Van Gaal: “Memphis is mentaal misschien ook aan rand van de afgrond geweest tegen Montenegro, al maakte hij twee doelpunten. Voor spelers is het zo belangrijk op het WK te spelen, ook voor hun status. En Memphis is erg ambitieus. Als je hem hoort in de kleedkamer, voel je dat iedereen naar dat WK wil. Dat hebben we toch gepresteerd met elkaar.”

Van Gaal acht versterkte verdediging op WK nodig

Dat gebeurde in een 4-3-3-systeem. Dat was toereikend in de zwakke poule G. De directe kwalificatie en het ontlopen van de play-offs in maart bieden Van Gaal nu de tijd om middels trainingen en oefeninterlands het elftal om te zetten naar zijn favoriete 5-3-2-concept. Een versterkte verdediging acht hij, net als in 2014, nodig om met deze spelers op het WK iets te kunnen presteren.

“Ik weet nog niet welke rol we op het WK kunnen spelen. Ik weet ook nog niet welke spelers ik kan selecteren. Je heb het gezien met Virgil van Dijk, die lag er acht maanden uit en dan heb je een heel ander Nederlands elftal. Maar ik ben ongelooflijk tevreden deze selectie, omdat het een eenheid is en de spelers voor elkaar willen knokken. Natuurlijk hebben we slecht gevoetbald en zijn de taken niet altijd uitgevoerd, maar uiteindelijk hebben we veel doelpunten gemaakt, er weinig tegen gekregen en zijn we eerste in de poule geworden.”

