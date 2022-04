Louis van Gaal lijdt aan ‘agressieve’ vorm van prostaatkanker

Bondscoach Louis van Gaal (70) ontvangt steun vanuit de hele Europese voetbalwereld sinds hij zondagavond bij televisieprogramma Humberto bekend maakte dat hij sinds 2020 lijdt aan prostaatkanker. Behalve zijn naaste familie en vrienden was niemand van zijn ziekte op de hoogte.

In de documentaire Louis, de totale mens achter een ongekend voetbalfenomeen, die vanaf 14 april in de bioscoop draait, volgt regisseur Geertjan Lassche Van Gaal onder meer tijdens zijn bestralingen. Die kreeg hij tijdens trainingskampen ‘s nachts, zodat de spelers van het Nederlands elftal er geen lucht van zouden krijgen. Van Gaal zegt de spelers niet van zijn behandeling op de hoogte te willen brengen omdat het ‘hun keuzes of daadkracht’ zou beïnvloeden, vertelde hij bij Humberto. “Zij zien een blos op mijn wangen en denken: wat een gezonde kerel is dat. Dat is natuurlijk niet zo.”

‘Heftig traject’

Van Gaal kreeg al 25 bestralingen. Hij heeft een agressieve vorm van prostaatkanker, en spreekt van een ‘heftig traject’. Toch koos hij er heel bewust voor de behandeling te laten filmen: “Geertjan Lassche filmt niet alleen de coach, maar ook de mens achter de coach. Dan heb je de keuze: laat je dat zien of niet? Ik vind dat dat een onderdeel van het leven is. Ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven met de dood, in mijn familie, met mijn vrouw (Van Gaal verloor zijn eerste vrouw in 1994 aan alvleesklierkanker, red.). Ik ben waarschijnlijk rijker geworden in mijn leven als mens door al die ervaringen. Ik vond dat dat ook in de film moest.”

Van Gaal, die afgelopen november zijn heup brak en eind maart positief testte op corona, onthult dat hij in het ziekenhuis een voorkeursbehandeling kreeg, zodat zijn ziekte verborgen kon blijven voor het publiek. “Ik mocht via de achteruitgang naar binnen als ik naar een afspraak ging en werd dan meteen in een andere kamer geduwd. Ik had een geweldige behandeling.”

De Uefa, en de clubs Valencia, FC Barcelona en Manchester, waar Van Gaal trainer was, hebben via twitter allemaal al hun medeleven uitgesproken.

Lees ook:

Geef Van Gaal op het WK in Qatar maar de rol van ‘pain in the ass’

Column van John Graat over de bondscoach.