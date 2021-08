Louis van Gaal lanceert een nieuw principe, maar ontkomt niet aan concessies

Louis van Gaal selecteert niet zomaar spelers voor Oranje, wilde hij maar zeggen. Demonstratief zwaaide hij vrijdag in Zeist met velletjes papier waarop in kleurrijke tabellen van alle zestig potentiële internationals het aantal speelminuten was bijgehouden. Dat deed hij op de KNVB Campus waar hij als de heringetreden bondscoach een toelichting gaf op de definitieve selectie van 25 spelers waarmee hij komende week begint aan een belangrijk drieluik voor de kwalificatie voor het WK in Qatar in 2022.

Conclusie: Donny van de Beek en Remco Pasveer mogen thuisblijven, terwijl Denzel Dumfries en Steven Bergwijn er alsnog bijgehaald zijn voor de duels met Noorwegen (woensdag in Oslo), Montenegro (zaterdag 4 september in Eindhoven) en Turkije (dinsdag 7 september in Amsterdam).

Het gewapper met de speelminuten leek een verwijzing naar de blunder die voorganger Frank de Boer in de aanloop naar het EK maakte. De Boer sprak over het opvallend hoge aantal speelminuten van Van de Beek afgelopen seizoen. Achteraf bleek dat cijfer niet te kloppen. De Boer had in het ‘verkeerde kolommetje gekeken’. “Deze lijst maken we voor iedere linie”, sprak Van Gaal. “Wij doen echt ons best dat allemaal bij te houden. We beoordelen spelers niet op één actie, zoals de media doen.”

‘Hoofdmomenten’

Vervolgens kwam de man die in de vorige eeuw zijn ‘totale-mens-principe’ lanceerde – om zijn holistische benadering van de voetballers aan te geven – met een nieuw principe. Hij bekijkt spelers steeds op vier ‘hoofdmomenten’. Het gaat hem om hun gedrag bij balbezit, bij balverlies en in de omschakeling naar de aanval en naar verdediging. Op basis van die ‘hoofdmomenten’ haalde hij Steven Bergwijn toch bij zijn selectie, zei hij. Die heeft bij Tottenham Hotspur voorlopig een basisplaats en wat Van Gaal zag beviel hem. “Hij vergroot ook mijn mogelijkheden om eventueel 4-3-3 te gaan spelen.”

Zo principieel als Van Gaal het afschildert, kon hij zijn eerste selectie van Oranje echter niet samenstellen. Ook hij moet roeien met de riemen die er zijn en dat betekent concessies doen. Bijvoorbeeld aan zijn stelregel dat hij alleen spelers selecteert die ook bij hun club in de basis staan. Alleen Donny van de Beek is om die reden nu afgevallen; die is bij Manchester United immers nog altijd bankzitter.

Maar ook Denzel Dumfries, Marten de Roon, Devyne Rensch en Donyell Malen hebben nog heel weinig wedstrijdritme. Ze mogen zich van Van Gaal maandag toch in Zeist melden. Dumfries speelde voor zijn nieuwe club Internazionale zes minuten in de Serie A, Rensch is geen basisspeler bij Ajax, De Roon is de eerste vier competitieduels van Atalanta geschorst en Malen moet bij Borussia Dortmund nog een basisplaats veroveren.

Van Gaal had uiteenlopende redenen om hen toch bij Oranje te halen. Dumfries heeft volgens zijn medische adviseurs ‘een natuurlijke conditie’ waardoor het gebrek aan ritme geen probleem moet zijn. Rensch is ‘in de vier hoofdmomenten veelbelovend’. Bovendien kan de jonge Ajacied zowel rechts als links achterin uit de voeten. “En ik wil overal een dubbele bezetting hebben.” Malen maakt het mogelijk voorin te variëren met het spelsysteem.

De taal van de trainer

En De Roon? “Ik heb hem gesproken en hij zei dat hij superfit was. Ik heb ook mensen in de kleedkamer nodig die de taal van de trainer spreken. Ik dicht hem de kwaliteiten toe om die rol te vervullen. Ik heb hem het voorbeeld van Dirk Kuijt voorgehouden. Die nam ik mee naar het WK in Brazilië voor die rol, maar hij heeft uiteindelijk veel gespeeld.”

Van Gaal heeft de basiskrachten al wel in zijn hoofd zitten. Met de meeste kernspelers lijkt het wel goed te zitten. Frenkie de Jong en Memphis Depay zijn bij Barcelona goed begonnen. Aanvoerder Virgil van Dijk is volledig hersteld van zijn kruisbandblessure en speelde twee keer de volle negentig minuten met Liverpool in de Premier League. Hij zal waarschijnlijk met Stefan de Vrij centraal achterin het Noorse gevaar Erling Haaland moeten gaan neutraliseren. Matthijs de Ligt is dan nog geschorst.

Wie er bij afwezigheid van Jasper Cillessen gaat keepen – Bijlow, Drommel of Krul – wilde Van Gaal nog niet zeggen. Dat gold ook voor het systeem dat hij voor ogen heeft. De belangrijkste spelers hebben een voorkeur voor 4-3-3 uitgesproken. Zelf noemde hij eerder 5-3-2 ‘het beste van de wereld’. Vrijdag zei hij: “Ik kijk wat het beste bij de spelers past. Helaas is dat niet altijd 4-3-3.”

Belangrijker is dat de spelers weten wat ze moeten doen in het veld. Dat ontbrak er volgens hen onder de vorige bondscoach aan. “Ik ga heel veel duidelijkheid geven over onze speelwijze. Dat was wel de algemene klacht van de meeste spelers”, zo lichtte Van Gaal een tipje van de sluier op over het tijdperk-De Boer. En verder zal hij vanaf maandag sterk de nadruk leggen op ‘het teambuildingsproces’. “Zodat we op het veld allemaal hetzelfde doel nastreven.”

Lees ook:

Een gokje, als gunst voor het Nederlandse voetbal

Louis van Gaal (70) begon onlangs aan zijn derde periode als bondscoach van Oranje. Past zijn stringente werkwijze nog bij de huidige tijdgeest?