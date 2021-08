Louis van Gaal aan de slag als bondscoach: ‘Een sleutelpositie om het voetbal verder te brengen’

Al vrij snel na het opstappen van Frank de Boer na het EK werd duidelijk dat Louis van Gaal hem zou opvolgen. De ervaren trainer, die zondag 70 jaar wordt, gebruikte de afgelopen weken om zijn staf samen te stellen. Ook sprak hij al met diverse internationals. Zijn opdracht is simpel: het Nederlands elftal leiden naar het WK voetbal in november en december 2022 in Qatar.

‘Het Nederlands voetbal is mij altijd aan het hart gegaan’

Het dienstverband van Van Gaal en zijn drie assistenten loopt tot en met dat WK. Drie belangrijke kwalificatiewedstrijden staan begin september al op het programma. Het wordt interessant om te zien welke spelers Van Gaal wel en welke niet selecteert. Op zondag 15 augustus maakt hij de voorlopige selectie bekend, op 27 augustus wordt bekend wie er afvallen.

“Het Nederlands voetbal is mij altijd aan het hart gegaan en het bondscoachschap is in mijn ogen een sleutelpositie voor het verder brengen van ons voetbal. Bovendien beschouw ik het als een eer het Nederlands elftal te coachen”, laat Van Gaal weten op de website van de KNVB. “Er is weinig tijd tot de eerstvolgende kwalificatiewedstrijden, die direct cruciaal zijn voor deelname aan het WK. De focus gaat daarom meteen voor 100 procent op de spelers en de aanpak. Daarvoor ben ik tenslotte aangesteld. Het is goed om weer terug te zijn in Zeist. Inmiddels heb ik al een aantal spelers gesproken en samen met de KNVB is de technische staf samengesteld. Ik kijk er enorm naar uit om met elkaar de klus te klaren.”

Danny Blind wordt zijn belangrijkste assistent

Danny Blind wordt zijn belangrijkste assistent, volgens een afspraak die ze in het verleden maakte. Als Van Gaal ooit nog aan een grote klus zou beginnen, zou Blind hem bijstaan. Ze werkte in het verleden bij Ajax (als speler-trainer) en het Nederlandse elftal samen. Henk Fraser wordt ook assistent. Met de huidige trainer van Sparta speelden Van Gaal en Blind in de jaren tachtig nog samen bij Sparta. Fraser gaat zijn werk bij Sparta combineren met Oranje. Frans Hoek wordt keeperstrainer, zoals hij dat onder Van Gaal ook was bij Ajax, Barcelona, Bayern München, Manchester United en het Nederlandse elftal.

Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal KNVB, zegt op de site van de bond: “We staan de komende maanden voor de opdracht ons te kwalificeren voor het WK. Daarvoor hebben we een minimale voorbereidingsperiode. Met het oog op deze klus zochten we een coach met uitzonderlijke kwaliteiten, die bovendien snel kan anticiperen en voor wie het bondscoachschap geen geheimen kent. Met zijn ervaring en staat van dienst op het allerhoogste niveau hebben we in onze ogen met Louis van Gaal díe coach in huis. Het contact was snel gelegd en we hebben sindsdien veelvuldig met elkaar gesproken. In de afgelopen dagen hebben we samen zorgvuldig de puntjes op de i kunnen zetten. Wij zijn blij dat Louis deze klus op zich neemt.”

Derde plaats op het WK

Van Gaal was tussen 2000 en 2002 en tussen 2012 en 2014 ook bondscoach van het Nederlands elftal. Tijdens zijn eerste termijn slaagde hij er niet in Oranje naar de mondiale eindronde in Zuid-Korea/Japan te loodsen. In augustus 2012 tekende hij een contract dat hem tot en met het WK 2014 aan Oranje verbond. Van Gaal behaalde toen met Oranje de derde plaats op het WK in Brazilië.

In kwalificatiegroep G voor het WK staat Nederland momenteel met zes punten uit drie wedstrijden op de tweede plaats, één punt achter koploper Turkije. De tien groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor Qatar. In een play-off-traject zijn nog drie plaatsen voor het WK te verdienen. Van Gaal maakt zijn rentree als bondscoach tegen Noorwegen (in Oslo,1 september), waarna wedstrijden tegen Montenegro (Eindhoven, 4 september) en Turkije (Amsterdam, 7 september) volgen.

