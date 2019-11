Lopen voor een houten medaille bij de Zevenheuvelenloop: ‘Wij dragen bij aan een fatsoenlijke wereld’

De rijzige figuur met witgrijze manen laveert tussen een gezelschap tengere Kenianen, die zich methodisch warmlopen. Ton van Lieshout (65) dolt wat met medewerkers van de Zevenheuvelenloop in het centrum van Nijmegen. De bedrijvigheid op de Groesbeekseweg neemt toe. Geluidloos schuiven een paar motoren aan. Elektrische motoren, zegt Van Lieshout. “Zo raakt de ademhaling van de lopers niet verstoord.”

De Zevenheuvelenloop, het jaarlijkse hardloopevenement van 15 kilometer dat sinds 1984 wordt gehouden, heeft een uitgesproken groen en inclusief profiel. Dus krijgen de winnaars houten medailles, drinken de lopers uit biologisch afbreekbare waterflessen en werken plaatselijke asielzoekers mee als vrijwilligers. Ook stond dit jaar het eerste officieuze Nederlands kampioenschap voor blinden op het programma. De inspanningen leverden de organisatie de titel European Race of the Year op.

Voorzitter Van Lieshout, linnen sjaaltje om zijn hals, leunt op het achtvormige fietsstuur terwijl hij zijn fiets voortstuwt. Wat hij dan nog niet weet is dat hij later die dag zal worden benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Zelf vindt hij dat ze niet zo gek veel bijzonders doen, zegt hij terwijl hij een bekende toeknikt. “We willen nu eenmaal geen rotzooi. Zouden we het doen zoals de rest, dan krijg ik hetzelfde gevoel alsof ik colablikjes op straat gooi. En het is ook gewoon leuk om het op deze manier te doen, iedere keer kijken we op de vergaderingen: hoe kan het nog beter, nog schoner, nog groener, nog mooier? Het is onze sport innovatief te zijn.”

“Ja”, grijnst Van Lieshout, “eigenlijk zouden we geen wedstrijd moeten organiseren, als we de milieuschade zoveel mogelijk zouden willen beperken. Maar als je dan toch een wedstijd doet, laat ons het dan doen. Dan is de schade gering.”

Vervoerstoeslag van vijf euro

Op de loop geldt een vervoerstoeslag. Wie ervoor kiest om met de auto naar Nijmegen te komen, betaalt een bedrag van vijf euro. De opbrengst, dit jaar 40.000 euro, gaat naar Natuurmonumenten.

De groeven in zijn gezicht trekken tot een glimlach. “Een jaar of twintig geleden begonnen we prijzen te winnen, toen begonnen organisaties ons te noemen en te roemen. We hopen een soort lichtpuntje te zijn waarbij anderen zien: zo kan het ook.”

De maatschappelijke tint is een overblijfsel van het Nijmegen uit de jaren zeventig en de linkse achtergrond van de stad. “In die tijd broeide het van de rebelse ideeën.”

Zelf studeerde Van Lieshout ­politicologie en rechten aan de Nijmeegse universiteit. Hij was jurist in een asielzoekerscentrum, zette antidiscriminatiebureaus op en investeerde in milieuvriendelijke bedrijven.

Vroeger waren er bij de Zevenheuvelenloop geen vaantjes of medailles, dit jaar zijn er medailles van afvalhout, afkomstig uit Nederland. Op uitklapbare tafels staan ze uitgestald. Van Lieshout pakt er een vast: “We raken ook weleens mensen kwijt om dit soort vernieuwingen. Dan zijn ze boos dat ze geen volwaardige medaille krijgen. Of ze zijn boos over de vervoerstoeslag bijvoorbeeld. ‘Als je dat gaat doen, dan kom ik niet....’ Nou, dan komen ze maar niet.”

Wit en hoogopgeleid

Voor de start wil hij nog even zijn gezicht laten zien op een receptie in een rumoerig restaurant aan het einde van de Groesbeekseweg. Dichtbij de buffettafel zit een man met rode das een glas thee te drinken. Het is de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, die Van Lieshout complimenteert met de persaandacht. Op weg naar de start wordt Van Lieshout overal aan de mouw getrokken. “Het is vooral rondkijken en handen schudden”, zegt hij, “En mensen bemoedigend toespreken.”

Hij vervolgt: “Op milieugebied steken we met kop en schouders boven iedereen uit. Maar op andere vlakken moeten we nog veel leren.” Hij gebaart om zich heen. “Kijk maar eens rond, dit is grotendeels een heel wit publiek. We willen ook graag verkleuren, dat is een uitdaging. De hardloopsport is én wit én wordt voornamelijk beoefend door hoogopgeleide mensen. Daarom gaan we mensen uit de buitenwijken enthousiasmeren met hardloopclinics. Hardlopen is een middel voor maatschappelijke en sociale integratie, om mensen bijeen te brengen.”

Er is immers een maatschappelijke tweedeling ontstaan, zegt Van Lieshout. “Tussen mensen met geld en zonder geld, met of zonder opleiding. Met kleur of wit. Dat proberen we aan te pakken. Dit is onze bijdrage aan een fatsoenlijke wereld, en wereldbeeld. Veel dingen gaan toch scheef in de wereld. En je ergens van onthouden is ook stelling nemen.”

Dan is het zover. De stevige, opzwepende maat van The Man With The Red Face, een technonummer van Laurent Garnier, werkt naar het startschot toe. “De afstemming tussen muziek en startschot is heel belangrijk”, roept Van Lieshout erbovenuit.

Met de opbouw tot de climax, verschijnt een verlekkerde grimas op zijn gezicht. Precies op het hoogtepunt klinkt het startschot van burgemeester Bruls. De lopende stoet begint als een dravende colonne bizons aan hun loop. Met een tevreden lach kijkt Van Lieshout ze na.

Gidey loopt wereldrecord De Ethiopische Letesenbet ­Gidey verbeterde tijdens de Zevenheuvelenloop bij de vrouwen het wereldrecord op de 15 kilometer. Haar tijd van 44 minuten en 21 seconden was ruim 40 seconden sneller dan het oude wereldrecord van de Keniaanse Joyciline Jepkosgei. Evaline Chirchir en Eva Cherono, beiden uit Kenia, werden respectievelijk tweede en derde. Susan Krumins eindigde als vijfde (49.37). Bij de mannen won de Oegandees Stephen Kissa (41.49).

