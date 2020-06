Liverpool na dertig jaar weer landskampioen van Engeland

Doordat de enig overgebleven concurrent Manchester City donderdagavond verloor bij Chelsea (2-1), is de ploeg van de Nederlandse spelers Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum met nog zeven competitiewedstrijden te gaan niet meer in te halen.

De autoriteiten in Liverpool zullen grote moeite hebben feestvierende fans in de stad in toom te houden. Want de landstitel voor Liverpool is in meerdere opzichten een memorabele. De ploeg van de Duitse succestrainer Jürgen Klopp won dit seizoen alle thuiswedstrijden in de competitie. Buiten het eigen Anfield verloor Liverpool slechts één keer (3-0 bij Watford) en speelde verder maar twee keer gelijk (1-1 bij Manchester United en 0-0 bij Everton, afgelopen zondag). Zonder de coronacrisis was het pleit waarschijnlijk in maart al beslecht en was Liverpool de vroegste kampioen ooit in de Premier League geworden, maar door de strijd tegen Covid-19 lag de Premier League vanaf half maart precies honderd dagen stil. Daarna werd de competitie hervat, maar zonder publiek

Thirty years of hurt

Hoewel Klopp niet wilde dat zijn spelers en zijn trainersstaf in het openbaar praatten over de landstitel voordat die een feit was, wisten de fans en andere voetbalvolgers al sinds februari dat het niet meer mis kon gaan. Het was wachten op het moment waarop de negentiende landstitel van Liverpool in de historie kon worden gevierd. En dat zou groots gebeuren, want de laatste keer dat Liverpool zich tot beste ploeg van Engeland kroonde was in 1990. Dat was ruim een jaar na het afschrikwekkende Hillsborough-drama, waarbij 96 supporters van de club om het leven kwamen in het gedrang voor een FA Cup-wedstrijd.

Na 1990 volgden, zoals de Engelse media het de laatste tijd noemden, thirty years of hurt. Vaak, heel vaak, was Liverpool dichtbij de titel. In 1991 bijvoorbeeld snoepte Arsenal de ploeg van toenmalig manager Kevin Dalglish het landskampioenschap in blessuretijd van de allerlaatste competitiewedstrijd af. Ook in 2009, 2014 en 2019 leek Liverpool op de titel af te stevenen. Maar steeds ging het mis, vaak op onverklaarbare wijze.

Trainersstaf met Nederlanders

Eindelijk is het dan zover. Dit dankzij de trainingsarbeid die Klopp zijn spelers oplegde, bijgestaan door een uitgekiende trainersstaf met twee Nederlanders: zijn directe assistent Pepijn Lijnders en keeperstrainer John Achterberg. Klopp kwam in 2015 bij Liverpool en bouwde seizoen na seizoen gestaag verder aan een team dat nu jaren achtereen mee kan gaan draaien op Europees topniveau.

En dat doet denken aan vervlogen tijden. Liverpool pakte tien van hun (nu) negentien landstitels in de jaren zeventig en tachtig, toen de ploeg onder de managers Bill Shankly, Bob Paisley en Kenny Dalglish ook dominant voetbal speelde. In die periode won de club onder meer ook vier keer de Europa Cup I.

Van de zeven wedstrijden die nog te gaan zijn in de Premier League is de eerstvolgende van Liverpool komende donderdag 2 juli, uit tegen Manchester City, de grote concurrent en rivaal, die vorig seizoen nog net een maatje te groot was. Komende donderdag zullen de spelers van Liverpool in het Etihad Stadium van Manchester worden onthaald met een erehaag.

