Lisanne de Witte, de mamma van de estafetteploeg, is niet meer bang om zich uit te spreken

Lisanne de Witte is een sportvrouw die verder kijkt dan de eerstvolgende wedstrijd, snelle tijden en winst of verlies. “Ik was vroeger bang om mensen boos te maken als ik wat zei. Nu denk ik: nee, je moet voor jezelf opkomen.” Ze is verkozen in de atletencommissie van de mondiale atletiekbond World Athletics.

In die functie hoopt ze een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van haar collega’s, want ja, dat baart haar soms wel zorgen. “De mentale gezondheid van atleten wordt op de proef gesteld. Velen verliezen het plezier in de sport. Misschien dat dat kan verbeteren door bepaalde keuzes binnen World Athletics.”

Gezeten in de lobby van het atletenhotel in München, een chic verblijf aan de noordkant van de stad, schuwt De Witte (29) moeilijke onderwerpen niet. Af en toe valt ze stil. “Hm, even kijken wie er om me heen zit.” Deels gekscherend, deels serieus. Er volgt een gesprek over het politieke karakter van sommige selectieprocedures, het nog altijd ontbreken van een veilige plek waar misstanden gemeld kunnen worden en haar persoonlijke drijfveren.

Blauw-gele linten meegenomen

De Witte was het die naar de WK indoor in Belgrado, daags na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, blauw-gele linten meenam. Binnen de succesvolle estafetteploeg wordt zij de mamma genoemd. Zaterdagavond loopt het Nederlandse kwartet de finale van de 4x400 meter. Teamgenoot en wereldster Femke Bol noemt haar een van haar voorbeelden.

De Witte weet waar ze over praat. Er liggen al vele kilometers achter haar, over bergen maar ook door dalen. Het beroep van atleet is ingewikkelder geworden in de afgelopen tien jaar. “Door sociale media hebben we er onbewust veel druk bij gekregen. Wegduiken voor een prestatie is niet meer mogelijk. Ook zie je altijd wat andere atleten doen. Elke dag is er de confrontatie met je concurrenten. Dan kun je gaan twijfelen.”

Zelf heeft ze een moeilijke periode rond de Olympische Spelen van Tokio gehad. Door een aanloop met blessures verging haar de zin. Dat toernooi was iets waar ze haar hele carrière naartoe had gewerkt, maar hoe dichterbij het kwam hoe vervelender ze het vond. “Ik ben perfectionistisch en ik voelde dat ik niet genoeg in vorm was om het beste uit mezelf te halen.

“Ik denk dat het goed is als we daar meer professionele begeleiding bij kunnen krijgen, want ik ben niet de enige die daar tegenaan loopt. Bij de Nederlandse Atletiekunie is die hulp niet standaard. Ook bij World Athletics niet. Ik wil dit onderwerp graag bespreekbaar maken. Meer aandacht is nodig, want het zijn ingewikkelde gevoelens voor een topsporter. Hopelijk gaat het atleten helpen om meer te genieten van de sport.”

Politiek spel met op papier sportieve beslissingen

Politiek gekleurde regelgeving drukt ook een te zwaar stempel op de gemoedstoestand van veel collega’s, weet De Witte. “Het is vaak een politiek spel.”

Ze werd onlangs bij een stemming tijdens de WK in Eugene door de deelnemers verkozen in de atletencommissie. In november volgt in Monaco de installatie als nieuw lid. Zelf was ze niet aanwezig in Amerika, vanwege een hersenschudding. Mede daarom is ze in München alleen als estafetteloopster. Bij de vorige EK in 2018 won ze nog individueel brons op de 400 meter.

Of ze voorbeelden kan geven van dat politieke karakter van op papier sportieve beslissingen? “Dan gaat het om hoe de Atletiekunie atleten selecteert, wie een A-status krijgt en voor wie een trainingsstage wordt betaald. Ik heb er bewust voor gekozen om niet op Papendal te trainen, omdat ik zelf wil kunnen kiezen naar welke fysio ik ga of waar op trainingskamp. Maar als je niet op Papendal traint, wordt het je soms niet makkelijker gemaakt. Dit ligt wel gevoelig bij de Atletiekunie.”

En internationaal? “Voor mij is het belangrijk dat kwalificatieprocedures eerlijk zijn. De grotere rol die de ranking daarbij tegenwoordig speelt, heeft nadelen. Grote wedstrijden willen atleten die hoog op die ranglijst staan, maar op die grote wedstrijden zijn ook de meeste punten te verdienen. Dat maakt het lastig een hoge positie te veroveren. Atleten die lager staan, moeten heel veel races lopen om aan hun punten te komen, met risico op blessures en mentale problemen.”

Woede over grensoverschrijdend gedrag

De sportwereld is er niet makkelijker op geworden: corona en de vaccinatiediscussie, de boycot van Rusland, transgenders, doping en grensoverschrijdend gedrag. Laatst nog zei De Witte tegen haar vriend dat ze zoveel woede in zich heeft. Grensoverschrijdend gedrag bijvoorbeeld, daar kan ze zich kwaad over maken. Vorige week werd er een Britse trainer levenslang geschorst wegens seksuele misstappen.

“Ik vind dat er een plek moet zijn waar sporters zich veilig voelen om een melding te doen. Die is er nog steeds niet, niet echt. Bij de Atletiekunie is er wel een soort vertrouwenspersoon, maar het is gebruikelijk dat je een gesprek via een hoofdcoach of technisch directeur regelt. Wat nou als die onderdeel van het probleem zijn?

“Bij World Athletics weet ik niet eens of er een plek is waar je met misstanden terechtkunt. Ik denk niet dat ik de enige ben die daarnaar moet gissen. Dit onderwerp moet serieuzer genomen worden door de beleidsbepalers.”

Geen berichten over gezond eten meer

Voor statements wordt er steeds vaker naar de sporters zelf gekeken. De Witte heeft daar geen problemen mee. “Atleten staan in de picture. Onze positie moeten we gebruiken, denk ik.” Die blauw-gele linten bleven uiteindelijk in haar tas. De andere estafettevrouwen waren beducht voor de eventuele gevolgen van zo’n uitgesproken ingevlochten boodschap in hun haar, met name op de sociale media.

De Witte hoopt zelf online een goed voorbeeld te zijn, maar vindt de juiste balans daarin best lastig. Zo is ze gestopt met het posten van berichten over gezond eten. “Dan denk je dat je er goed aan doet om dat te promoten, maar via via kreeg ik terug dat een jong meisje tegen haar moeder had gezegd dat ze geen snoep meer wilde of toetjes, ‘want dat nam Lisanne ook niet’. Dat is natuurlijk niet waar. Mijn doel is juist een positieve boodschap. Ik wil niet dat kinderen die tegen mij opkijken, denken dat ze bepaalde dingen niet meer mogen.

“Vroeger werd ik wel afgeschilderd als zo’n blond meisje dat alleen maar aan het giechelen was. Misschien dat daar ook wel uit voortkomt dat ik me wil uitspreken. Sociale dilemma’s vind ik belangrijk en daar wil ik wat aan proberen te doen.” Ze hoopt dat een stem in de atletencommissie daar een mooi hulpmiddel bij kan zijn.

