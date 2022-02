Lindsay van Zundert lacht, maar het zijn de tranen van Valieva die tot nadenken stemmen

Uitgerekend op het moment dat haar sport onder een internationaal vergrootglas ligt, moet kunstrijdster Lindsay van Zundert voor het eerst op het allerhoogste podium laten zien wat ze waard is. Bij een wedstrijd waarvan vooraf al bekend is dat de uitslag voorlopig zal zijn, omdat er een dopingonderzoek loopt naar titelfavoriet Kamila Valieva. In de wetenschap ook dat er niet louter op de schoonheid van haar sport wordt gelet, als gevolg van de eventuele misstap van de door haar bewonderde Russin.

In deze voor haar ongebruikelijke setting schaatst de zeventienjarige Van Zundert een prima vrije kür. Twee sprongen verlopen niet helemaal vlekkeloos, maar ze kwam deze winter nog niet eerder aan het puntentotaal van 116,57. Het is weliswaar net iets lager dan de score die ze vorig jaar bij haar debuut op het WK neerzette, maar de totaalscore - in combinatie met de korte kür van dinsdag - is wel haar beste ooit: 175,81. Ze eindigt als achttiende.

‘Dat zijn hun zaken en ik heb mijn zaken’

“Ik ben supertrots dat ik zo ver ben gekomen”, verklaart Van Zundert na haar optreden voor de camera’s van de NOS. Ze is de eerste Nederlandse kunstrijdster sinds 1976 die aan de Olympische Spelen mag meedoen. “Er zaten twee kleine foutjes in, maar ik ben niet gevallen. Het is een hele mooie ervaring die ik heb opgedaan.” Ze klinkt voor de televisie zoals ze zich ook in één-op-ééngesprekken laat kennen. Beleefd, vriendelijk en verrassend volwassen voor haar leeftijd.

Natuurlijk informeert de verslaggever ook naar de actualiteit. Ze antwoordt dat iedereen zijn eigen mening mag hebben, maar dat zij er niet te veel over wil zeggen. “Het heeft helemaal geen invloed op mij gehad. Ik heb gewoon mijn eigen ding gedaan. Dat zijn hun zaken en ik heb mijn zaken.”

Zo staat ze in het leven, weet haar moeder Chantal Vervuren. Van Zundert kent geen jaloezie als ze de Russische meisjes viervoudige sprongen ziet doen, die tegen de fysieke grenzen van een lichaam aan zitten. Ze voelt slechts bewondering. Ook is frustratie haar vreemd over de omstandigheden waarbinnen zij haar sportcarrière vorm moet geven.

Als Lindsay een toetsweek heeft, gaan de trainingen niet altijd even goed

Van Zundert weet dat de Russinnen meer uren kunnen trainen, omdat die niet naar school gaan. Vervuren: “Dat is soms wel een dingetje. Als Lindsay een toetsweek heeft, gaan de trainingen niet altijd even goed. Wij zeggen dan weleens: ‘Een 6 is ook goed’. Maar nee, ze zit dan tot ’s nachts nog te leren. Lindsay is heel perfectionistisch.”

Haar ambitie voor op het ijs is aan de triple-triple-combinatie werken, zodat die over vier jaar ‘clean’ is. In Peking durfde Van Zundert die nog niet te tonen. Haar moeder hoopt dat de deuren die door de olympische kwalificatie plotseling open gingen, ook open blijven. Zij wijst op de doorgaans beperkte budgetten in Nederland. “Wij hebben als gezin altijd zo moeten knokken om faciliteiten te krijgen. Omdat er minder kunstrijdsters zijn, kun je de kosten ook niet vaak delen. Een uur ijs huren kost al 130 euro.” Zonder de steun van de Stichting Kunstrijden Nederland van illustere voorgangers Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra had Van Zundert nu niet meer geschaatst, stelt Vervuren.

En Valieva? De kür van het vijftienjarige middelpunt van de mondiale rel verloopt ontluisterend. Ze valt meerdere keren en eindigt als vierde. Een demasqué. Ze bezwijkt onder de druk. Als de laatste tonen van de muziek vervliegen, maakt ze een wegwerpgebaar. Daarna slaat ze huilend de handen voor het gezicht.

Ze eindigt als vierde, ongetwijfeld tot opluchting van het Internationaal Olympisch Comité dat nu gewoon de medailles kan uitreiken. Maar wat is dit meisje aangedaan, in de jacht op sportsucces ter meerdere eer en glorie van een land?

Of we haar over vier jaar terugzien, is zeer de vraag. Los nog van een mogelijke schorsing, is een negentienjarige naar Russische maatstaven bejaard. Fysiek opgebrand? In ieder geval meestal vervangen door een jongere versie. Misschien is Van Zundert zo slecht nog niet af, als eenling in Nederland.

