Lindsay van Zundert (16) laat de wereld zien wat ze kan en plaatst zich voor finale WK kunstrijden

Ze moest speciale handschoenen meenemen en een thermometer, in verband met de coronamaatregelen. Dat hoorde ze ‘van mamma’. De net zestienjarige Lindsay van Zundert debuteerde woensdag op de WK kunstrijden. “Vroeger keek ik altijd naar zulke grote toernooien. Als ik dan die volle tribunes zag, dacht ik: hoe zou het zijn om daar te staan? Nu sta ik er en is het stadion leeg. Een raar gevoel.”

Als allereerste van 39 solorijdsters betrad Van Zundert in Stockholm het ijs voor haar korte kür. Foutloos werkte ze haar sprongcombinaties en verplichte pirouettes af. Zenuwen? Als die er al waren, bleven die onzichtbaar achter de laag make-up op haar gezicht. Het jonge Nederlandse talent maakte haar reputatie van koele kikker helemaal waar.

Hele dag trainen

Met een puntentotaal van 57,72 – haar beste volgens de statistieken van de internationale schaatsunie ISU – plaatste Van Zundert zich voor de vrije kür op vrijdag, waaraan de 24 beste schaatssters van de wereld mogen meedoen. Wel bleef ze op gepaste afstand van de toprijdsters uit Rusland en Japan.

Met name de Russinnen zijn haar voorbeeld. “Ik vind het heel cool om te zien hoe zij springen. De snelheid die ze pakken om een sprong te maken, is nog een groot verschil met mij”, vertelde Van Zundert op een persconferentie voorafgaand aan het toernooi. Het gemak waarmee die concurrenten drie- en soms zelfs viervoudige sprongen laten zien, is dat niet jaloersmakend? “Hard werken loont, denk ik dan maar. Ik weet dat zij er ook veel voor doen. Zij hoeven niet naar school en trainen de hele dag.”

Gestaalde zenuwen

De ene tiener op schaatsen is de andere niet. Voor Van Zundert is het ticket voor de finale een passend slot van een mooi seizoen. Na een coachwissel is haar techniek verbeterd en ze won twee internationale toernooien. Het leven lacht haar ogenschijnlijk toe, al vertellen de successen niet het hele verhaal.

“Ik heb soms dipmomentjes. Dat het te veel voor me wordt. Mentale hulp krijg ik niet, dus ik praat dan veel met mijn coaches. Laatst nog na de Challenge Cup, toen ik me voor de WK had geplaatst. Er waren tv-opnames, interviews; het was heel veel. Dat gevoel heeft een weekje geduurd.”

Woensdag straalde ze weer als vanouds, met de gestaalde zenuwen die haar kenmerken. “Hiervoor heb ik heel mijn schaatscarrière gewerkt. Om aan de wereld te laten zien wat ik kan.” Was getekend, Lindsay van Zundert, zestien jaar.

