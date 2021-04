Lilian de Geus ruilde haar voetbalschoenen in voor de windsurfplank. ‘Ik ben extra trots op waar ik sta’

Dat ze op 30-jarige leeftijd bij de internationale windsurftop zou behoren, had Lilian de Geus tijdens haar jeugd zelf nooit kunnen bedenken. Tot haar zestiende was zij samen met tweelingzus Esther vaker op het voetbalveld te vinden dan op het water. Niet zonder succes: De Geus schopte het tot jeugdinternational. Toch besloot ze haar voetbalschoenen in te ruilen voor de windsurfplank.

Op het windsurfen was ze als twaalfjarig meisje tijdens een vakantie aan het Gardameer in Italië stiekem al verliefd geworden. Eenmaal thuis schreef ze zich in bij de club in haar woonplaats Almere. Ze bleek ook daarin talentvol. “Op een gegeven moment werd het steeds lastiger te combineren met het voetbal. Er waren bepaalde windsurfwedstrijden die ik moest varen om in de selectie te komen, en tegelijkertijd wilde ik mijn voetbalteam niet in de steek laten. Dat was een heel lastige periode.”

Het goede moment

Toen haar voetbalteam uit elkaar viel, en ze door het Watersportverbond werd geselecteerd voor het olympisch team, was de keuze niet moeilijk meer. “Ik ben precies op het goede moment in het windsurfen gestapt. Het Watersportverbond wilde weer een vrouw naar de Olympische Spelen sturen en startte in die periode een traject op om talent te ontwikkelen. Dat was heel professioneel, en de begeleiding die ik daar kreeg trok me ook aan. Hierdoor ben ik heel erg vooruitgegaan, want ondanks dat ik de hele jeugdklasse gemist had, kon ik heel goed mee.”

“Dit betekent niet dat mijn weg naar de top zonder slag of stoot ging” vervolgt De Geus. “Ik moest me meteen aansluiten bij de senioren. Ik kon daardoor nog geen goede resultaten laten zien aan mensen van de bond. Die twijfelden of ik ooit écht goed zou worden. Op een gegeven moment besloot de bond om tijdelijk de stekker uit het programma te trekken, waardoor ik zelf veel dingen moest gaan financieren. Logisch hoor, maar ik ben daarom wel extra trots op waar ik vandaag sta.”

Klap

Op eigen kracht vond ze alsnog aansluiting met de wereldtop. De laatste jaren gaat het haar voor de wind. Toen ze in 2020 voor de tweede keer wereldkampioen werd, verkeerde ze in de vorm van haar leven. “Dat de Olympische Spelen toen niet doorgingen kwam daarom echt als een klap. Ik vond het heel lastig om mezelf weer te motiveren om nog een jaar fulltime met het windsurfen bezig te zijn. Daarom ben ik me een tijd gaan focussen op andere dingen. Bijvoorbeeld op mijn werk als fysiotherapeut, en op het windfoilen dat vanaf 2024 de nieuwe olympische discipline is.”

De structuur die ze nodig heeft om optimaal te presteren was in die periode helemaal weg. Op het EK in december 2020 werd De Geus teleurstellend negende. “Dit was voor mij een eyeopener. De focus moest weer op de RS:X, de huidige plank, als ik dit jaar nog een goed resultaat wilde halen. Toen ben ik heel hard aan de slag gegaan. Vorige maand werd ik tweede op het EK in Portugal. Hoewel het WK vooral een tussenstop is richting de Spelen ga ik ook hier voor een medaille. Het zou ontzettend gaaf zijn om mijn titel hier te kunnen prolongeren.”

