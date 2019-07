Ligt de Tour zonder favoriet helemaal open?

Voorafgaand aan de Tourstart vandaag in Brussel is het alsof er elke persconferentie op een figuurlijke ‘control C, control V’ wordt gedrukt. Eén vraag wordt namelijk de hele tijd gesteld, of het nu in de conferentiezaal in het perscentrum is of op de 26ste verdieping van een van de duurste hotels van de stad: “Wordt dit een Tour die volledig openligt, nu Chris Froome niet meedoet?”

Dat is op het eerste gezicht niet zo’n gekke vraag. Als viervoudig winnaar kon Froome zonder twijfel meteen als favoriet worden neergezet. Bovendien won hij op bijna klinische wijze: zijn ploeggenoten reden net zo lang op kop, totdat er niemand overbleef. Saai, werd de Tour genoemd.

Geraint Thomas? Te veel bier gedronken

Zonder Froome is de vraag of de Tour eenzelfde scenario kan vermijden. De onderliggende vraag is wie de koers gaat controleren, drie weken lang. Elke kanshebber die er nu is, heeft een vraagteken boven zijn hoofd hangen. Jakob Fuglsang? Goed, maar nog nooit een goed resultaat in een ronde. Geraint Thomas? Veel te veel bier gedronken eind vorig jaar. Egan Bernal? Nooit een ronde in de top-10 afgesloten. Steven Kruijswijk? Ziek geweest in voorbereiding op de Tour.

De aanvalslustigen onder de favorieten gaven deze dagen voortdurend aan dat zij zeker geen intentie hadden om ‘À la Sky’ te rijden. Bovendien ligt er dit jaar een uitdagend parcours, klinkt het. De aankomsten boven de 2000 meter in de laatste week hoog in de Alpen gaan nog voor veel verschillen zorgen, klonk het bij onder anderen Kruijswijk en Romain Bardet.

Het probleem daarvan is wel dat er wordt gewacht tot dat moment in de Tour om aan te vallen. En dan is er altijd nog Team Ineos, dat toch nog steeds titelverdediger Thomas op precies dezelfde manier als vorig jaar wil laten winnen. Ploeggenoot Dylan van Baarle zei het gisteren bij Ineos’ persmoment zelfs letterlijk: hard op kop rijden is protocol, de methode. Dus hoe graag veel fans ook een open Tour willen zien, de onvoorspelbaarheid is ver te zoeken zolang er een team is dat met hard op kop rijden de Ronde van Frankrijk wil winnen. Het antwoord op de vraag is nee. Het wordt geen open Tour.

