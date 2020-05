‘Liever geen voetbal dan jaar zonder publiek’

Onder de titel ‘Achter elkaar, voor ons voetbal’ deden de 34 clubs in het betaalde voetbal dit weekeinde een oproep aan hun achterban om in deze moeilijke tijden toch vooral trouw te blijven. Door de afgebroken competitie missen seizoenskaarthouders vier of vijf thuisduels. De clubs willen hen nu tegemoet komen.

Daarbij proberen ze hen vooral te verleiden een nieuwe seizoenskaart aan te schaffen. Zo biedt FC Twente korting óf een tegoedbon voor consumpties (à 100 euro). Bij Willem II mag een nieuwe kaarthouder straks gratis naar het eerste Europese thuisduel waarbij publiek wordt toegestaan.

Maar ja, wanneer is dat? Minister De Jonge liet afgelopen week weten dat als het voetbal op 1 september weer mag starten, dat publiek dan niet welkom zal zijn. En dat blijft zo zolang er geen vaccin is tegen Covid-19, wat nog wel een jaar kan duren.

Een seizoen zonder publiek betekent dat de baten van clubs met 40 tot 50 procent teruglopen, becijferde de Coöperatie Eerste Divisie (CED). Die clubs kunnen zelf maximaal nog 30 procent bezuinigen, schat de CED. Een fors loonoffer is onhaalbaar; het gemiddelde salaris in de eerste divisie ligt op 2.750 euro bruto per maand. De KNVB, Eredivisie CV en CED werken nu samen aan een plan voor overheidssteun aan de sector. Op korte termijn zal dit met minister Van Rijn worden besproken.

Sportmarketeer Bob van Oosterhout voorziet dat veel sponsors afhaken als stadions voorlopig leeg moeten blijven. “En als spelers straks nog maar de helft kunnen verdienen, is het Nederlands voetbal internationaal in één klap zijn concurrentiepositie kwijt. Spelers van Ajax en PSV zullen zeggen: dan ga ik toch maar naar de Bundesliga. De hele bedrijfstak gaat er zo aan.”

Plan: komende seizoenen van januari tot november

Uitstellen dus maar, het nieuwe seizoen? Ja, zegt het Utrechtse adviesbureau Hypercube. Dat stuurde al een concreet plan naar de Uefa en de Fifa. De kern: laat de komende seizoenen van januari tot november lopen. Dit zou ook beter aansluiten op het WK in Qatar, dat in 2022 eind november begint. Het plan van Hypercube zou ook ruimte bieden om de huidige afgebroken nationale en Europese competities goed af te maken.

Van Oosterhout denkt dat clubs er wel voor voelen. “Ik spreek geregeld voetbalbestuurders. Mijn indruk is dat ze liever helemaal niet spelen dan in lege stadions. Ik acht de kans groter dat de start van de eredivisie wordt opgeschoven naar begin januari.”

Ook de enquête die het Supporterscollectief Nederland hield onder de fans van alle clubs, was duidelijk. Voorzitter Matthijs Keuning van dat overlegorgaan: “Zonder publiek is gewoon niks, dat heeft onze achterban duidelijk aangeven. Dan lijkt het net een potje Fifa en heeft het veel minder waarde. Naar het stadion gaan is ook een sociaal uitje, een leuke dag, biertje erbij: het is veel meer dan een wedstrijd.”

In de hoogste regionen van het amateurvoetbal trekken duels vaak veel meer dan 100 toeschouwers. Het weren van dat publiek is simpelweg niet te doen, heeft de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) laten weten. “Voor verenigingen is het moeilijk om daar toezicht op te houden en dat te handhaven, want er lopen ook heel wat mensen op een sportpark rond die daar gebruik van maken”, zegt voorzitter Ben van Olffen. Voorzitter Mart Vergouwen van VV Katwijk noemde bij Radio West het spelen zonder publiek “een absolute no-go”.

