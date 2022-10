Liever de oprechtheid van Feyenoord-aanvoerder Kökcü dan het pinkwashen van de rest

Presentatoren met regenboogmicrofoons, aanvoerders met OneLove-banden, coaches en scheidsrechters met regenboogspeldjes, regenbooghoekvlaggen. Dit weekeinde stond voor de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie in het teken van lhbtiq+-acceptatie. Ex-voetballer Houssin Bezzai, tegenwoordig programmamanager racisme en discriminatie bij de KNVB, vertelde bij ESPN “dat er nog heel veel wanordelijkheden rond de lhbtiq+-community voorkomen”. De voetbalbond mag er van hem best iets meer aan doen.

De sportzender trommelde voorafgaand aan de wedstrijden vijf aanvoerders op om te vertellen over homoacceptatie in de Nederlanders competitie. “Het moet gewoon geaccepteerd worden: het zal niet moeten uitmaken of je van mannen of vrouwen houdt”, zei PSV-captain Luuk de Jong. N.E.C.-aanvoerder Lasse Schöne: “Ik hoop dat spelers het vertrouwen hebben zich te uiten, ongeacht hun seksualiteit.” Ze keken allebei ernstig in de camera, met een frons tussen hun wenkbrauwen.

Laat ik vooropstellen dat het fantastisch is dat er een speelronde per seizoen in het teken staat van lhbtiq+-acceptatie. Toen ik een paar jaar geleden nog in de Oranje-jeugd en bij hockeyclub Bloemendaal speelde, bestond zo’n actie niet. Het brengt een gesprek op gang en schept bovendien een nieuw normatief kader: als Luuk de Jong vindt dat het niet uitmaakt van wie je houdt, dan zouden zijn collega’s en supporters die gedachte kunnen omarmen.

Eén regenboogspeelronde maakt nog geen zomer

Maar zover is het nog niet. Het betaald voetbal is geen veilige plek voor lhbtiq+’ers, daar verandert één regenboogspeelronde weinig aan. Vorig jaar publiceerde het Mulier Instituut een onderzoek naar lhbtiq+-acceptatie onder Nederlandse profvoetballers. De resultaten waren onthutsend. Negen op de tien voetballers denkt dat het een probleem is om openlijk homoseksueel te zijn, zeven op de tien geeft de acceptatie een zware onvoldoende.

Bij de wedstrijd tussen PSV en FC Utrecht werd dit weekend ‘alle boeren zijn homo’ gezongen, zoals tijdens elke speelronde homofobe spreekkoren te horen zijn. In 2019 was ik aanwezig bij een conferentie over homo-acceptatie in het profvoetbal in het stadion van ADO Den Haag. Toenmalig KNVB-voorzitter Michael van Praag zei daar dat profclubs vanwege homofobe spreekkoren hun voetballers afraden om uit de kast te komen. Inmiddels heeft de voetbalbond een protocol om wedstrijden om die reden stil te leggen, maar in praktijk gebeurt dat nooit.

Buiten dit weekend voeren slechts 6 van 34 profclubs actief beleid om de lhbtiq+-acceptatie te bevorderen. De andere clubs die hun aanvoerders dit weekend lieten rondhuppelen met een OneLove-band kan je gerust hypocriet noemen. Maar Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü niet. Hij weigerde vlak voor de wedstrijd tegen AZ de band te dragen vanwege zijn geloofsovertuiging. De aanvoerder werd bedolven onder kritiek, trainer Arne Slot moest de keuze van zijn aanvoerder verantwoorden voor de camera van de NOS.

Maar de keuze van de Feyenoord-captain legt een groter maatschappelijk acceptatieprobleem bloot. Al zou hij lhbtiq+’ers willen accepteren, hij zou het niet kunnen, zoals zoveel mensen in onze samenleving in diezelfde tweestrijd verkeren. Liever de oprechtheid van Kökcü dan het pinkwashen van de rest.

Zolang bobo’s denken dat de acceptatie toeneemt als er een weekend wordt gevoetbald in diversiteitsdecor, verandert er niets. Op deze weg zullen meer sportcarrières vroegtijdig sneuvelen, zoals die van mij – op den duur wilde ik liever mijn kruisbanden scheuren dan nog op het veld verschijnen. Deze regenboogpolonaise is een begin, geen eindpunt, en al helemaal geen excuus om verder achterover te leunen.