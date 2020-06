Liet Slovenië zien hoe het wielrennen eruit gaat zien?

De grapjes gingen volop rond, vooraf en tijdens de race. Nooit eerder keek men zó uit naar het Sloveens kampioenschap. Nogwel gereden op een regenachtige dag, halverwege juni. Maar niet zonder reden schakelden wielerfans aller landen zondagmiddag in: het was de eerste wielerwedstrijd sinds eind februari.

In een grijs heuvellandschap, met bijbehorende haperende televisiebeelden en paraplu’s die het beeld van de vaste camera decimeerden, reed Primoz Roglic van Jumbo-Visma naar winst. In een sprint versloeg hij Tadej Pogacar, de talentvolle klimmer van Bahrein-Merida. Gelukkig voor de fans werd de eerste wedstrijd er eentje tussen twee grote namen.

Met een paar bomvolle wielermaanden aan de nabije horizon was het kampioenschap in Slovenië vooral een eerste inkijkje in hoe een wielerwedstrijd er in coronatijd uit kan zien. Slovenië was het eerste land in Europa dat verklaarde dat de epidemie over was. Toch wordt ook daar nu nog aangeraden de afstandsregels aan te houden. Dat leidde tot vragen. Wel of geen publiek langs het parcours? Hoe is de veiligheid voor renners geregeld? Hoeveel fotografen kunnen aan de finish staan?

In het kleine bergdorpje Ambrož pod Krvavcem kwamen niet alle, maar wel een paar antwoorden. Aan de finishstreep stonden toeschouwers in een lint dicht naast elkaar. Fotografen dromden bijeen om een foto van de winnaar te maken. Roglic, die vooraf tegen de NOS had gezegd dat hij geen weet had van extra maatregelen, kreeg na afloop een vriendelijk handje van een fan. Dat simpele gebaar zag er na drie maanden toch ietwat vreemd uit.

Een puntensysteem en overlappende ‘bubbels’

Daarom was het de vraag of de wedstrijd in Slovenië wel echt een indicatie was van hoe een koers er de komende tijd uit gaat zien. In landen waar de pandemie harder om zich heen sloeg, zoals in Spanje, Italië en Frankrijk (de drie landen waar vanaf augustus de grote rondes worden gereden), worden de regels waarschijnlijk een stuk strakker gehandhaafd.

De internationale wielerunie UCI publiceerde vrijdag een uitgebreid document met de eerste regels voor organisatoren en ploegen. Een ‘levend’ document, want de corona-omstandigheden kunnen volgende week weer anders zijn en zodoende ook andere regels vereisen. De UCI signaleerde risicofactoren. Wordt er gereden in een land met coronapatiënten? Zo ja, 1 punt. Wordt er gereden in meerdere gemeenten? Zo ja, 1 punt. Hoe meer punten, hoe risicovoller de wedstrijd en hoe strikter de maatregelen moeten zijn.

In ieder geval moet elke organisatie een eigen Covid-coördinator aanstellen en moeten voor media, vips en de organisatie zelf aparte zones worden ingesteld. De belangrijkste maatregel is dat er verschillende ‘bubbels’ moeten worden gecreëerd. Een teambubbel en een pelotonbubbel.

Vanaf vijf dagen voor een wedstrijd moet onder meer een vragenlijst worden ingevuld. Ook worden testen uitgevoerd. Wanneer een renner voor een wedstrijd negatief test op het virus, mag die de teambubbel in. Gezamenlijk vormen die teambubbels dan weer de pelotonbubbel, dat zich in grote rondes als een zwierend organisme door het land gaat verplaatsen.

Contact met mensen die niet zijn getest moet zoveel mogelijk worden vermeden. In hotels geldt bijvoorbeeld dat elk team een aparte verdieping heeft, met elk een aparte eetzaal. De ravitaillering halverwege de race moet worden afgesloten van publiek. Op het podium mag maar één renner tegelijk worden gehuldigd (en niet drie, zoals in Slovenië). De renner moet een mondkapje dragen en zelf zijn medaille pakken. Drie zoenen van de rondemiss? Al helemaal onbestaanbaar.

Maar wat als er één coronageval in het peloton binnendringt? Wat gebeurt er dan? Juist dat punt staat nog niet goed uitgelegd. Wel moet de door de organisator aangewezen ‘covid-dokter’ de coronapatiënt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis brengen. Een ander onderwerp werd ook nog niet aangestipt: het publiek. De UCI zegt ‘afhankelijk’ te zijn van de wetten van het land waarin de koers wordt gereden. Maar wat nu als iemand Roglic in de Tour ook een hand wil geven?

