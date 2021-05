Lieke Martens wordt graag gezien in het veld, maar kan gelukkig nog gewoon over straat in Barcelona

Op de website van Barcelona Femeni, de voetbalsters van FC Barcelona, prijkt een foto van Lieke Martens. Met een stralende lach op het gezicht, de linkerarm in de lucht gestoken en de vuist gebald wordt ze opgetild door haar ploeggenote Jennifer Hermoso. Plezier, trots en blijdschap in een moment gevangen.

De foto is genomen tijdens de halve finales van de Champions League, waarin Martens met twee doelpunten beslissend was voor haar club in de tweestrijd met Paris Saint-Germain. Als bekroning van een tot dusver zeer geslaagd seizoen speelt de 28-jarige Limburgse international van Oranje zondag in Gotenburg de finale tegen Chelsea.

Gewaardeerde kracht

In haar vierde seizoen is Martens uitgegroeid tot een gewaardeerde kracht in de formatie van coach Lluis Cortes. In de afgelopen Champions League-cyclus tegen PSV (8-2 na twee duels), Fortuna Hjorring (9-0), Manchester City (4-2) en Paris Saint-Germain (3-2) maakte ze vijf doelpunten, een minder dan topscorer Hermoso.

“We hebben een goede groep, spelen een hoog niveau en maken elkaar beter”, aldus Martens. Zij is een van de zes speelsters die in de aanloop naar de finale tegen Chelsea via een videoverbinding vanuit Barcelona de Catalaanse, Spaanse en internationale pers te woord staat. “We hebben een grote droom en die hopen we zondag te kunnen realiseren.”

De waarde van Martens op het veld vertaalt zich niet in een grote populariteit in de straten van Barcelona, zegt ze, en daar is ze niet rouwig om. “De meeste mensen die me herkennen zijn Nederlanders. Nu er niet zoveel Nederlandse toeristen in Barcelona zijn, voel ik me meer op mijn gemak. Ik kan rustig op straat lopen en daar ben ik blij mee.”

Hoge verwachtingen

Martens blikte in de Zoom-meeting met een veertigtal journalisten ook even terug op de moeizame start bij haar Spaanse werkgever. De verwachtingen waren hooggespannen nadat ze in 2017 als beste speelster van de wereld in Catalonië arriveerde. Vorig seizoen werd ze geplaagd door een teenblessure die haar zes maanden aan de kant hield.

“Het was geen makkelijke tijd”, zegt Martens. “De druk was groot en alles in mijn leven veranderde. Maar ik wil niet te veel terugkijken, de toekomst ziet er goed uit.” Ze zegt zich ook beter thuis te voelen in de meer aanvallende speelstijl van de club onder Cortes. “We speelden aanvankelijk veel breed, nu zijn we veel meer vooruit gericht. Dat past mij beter.”

Het wordt zondag in het Zweedse Ullevi Stadion de tweede Champions League-finale voor Martens. In 2019 verloor ze kansloos van Olympique Lyon (4-1). Die ervaring en de grote internationale ervaring van haar ploeggenoten, kunnen in het voordeel uitpakken van Barcelona. Voor Chelsea, koploper in de Engelse Super League, wordt het de eerste grote finale.

Eigen spel spelen

“We hebben het de laatste jaren internationaal goed gedaan”, zegt Martens. “Al die wedstrijden met de club en de nationale teams kunnen helpen in de finale. We moeten vooral ons eigen spel spelen. We zullen veel aan de bal zijn, want Chelsea speelt graag op de counter. De kansen die we krijgen moeten we benutten. Tegen een ploeg als Chelsea krijg je niet veel kansen.”

Niet zoveel in ieder geval als in de Spaanse Primera Division. Afgelopen weekeinde kroonde Barcelona zich ver voor het einde van de competitie tot kampioen met de doelcijfers 128-5 na 26 duels zonder puntverlies. Ook zit de club nog in de strijd om de beker, maar eerst wacht Chelsea in de belangrijkste wedstrijd van het jaar. “We voelen ons goed, maar in een finale kan alles gebeuren.”

