Lieke Martens kritisch op volle voetbalagenda: ‘Je moet door, want je moet altijd maar presteren’

Blessures in het voetbal zijn part of the job, zegt Lieke Martens. Maar de linksbuiten van het Nederlands vrouwenteam en straks Paris Saint-Germain vindt wel dat er te veel wordt gevraagd van de speelsters. Het seizoen is te zwaar met steeds meer wedstrijden en weinig momenten van rust. Met alle risico’s van dien. “Op een gegeven moment zegt het lichaam een keer stop.”

Alexia Putellas moet het toernooi missen

Een paar dagen voor het EK in Engeland werd de voetbalwereld, en ook Martens, opgeschrikt door het nieuws dat Alexia Putellas op de training een zware knieblessure had opgelopen. Een harde klap voor de 28-jarige topscorer van Barcelona en 100-voudig international van Spanje, die vorig jaar de Ballon d’Or ontving als beste voetbalster van 2021. Zij had een van de sterren van het toernooi kunnen worden.

Martens speelde bij Barcelona vijf seizoenen met Puttelas en ook met Jennifer Hermoso, die al eerder met een knieblessure moest afhaken. “Dit gun je natuurlijk niemand”, zegt Martens, die haar ongelukkige oud-ploeggenote direct een berichtje stuurde. “Ik denk dat dit iets zegt over de intensiteit van het seizoen. Dat wordt in mijn ogen wel een beetje onderschat.”

De Oranje-international die vanavond tegen Zweden haar 137ste interland speelt, is van mening dat er in het seizoen meer rust zou moeten worden ingebouwd. Nu volgen de wedstrijden elkaar in hoog tempo op, zonder dat de speelsters tijd krijgen om te herstellen. Vrije dagen, zo vertelt Martens, staan er bijna niet in haar agenda. Twee weken na het EK wordt ze alweer op de training verwacht bij haar nieuwe club Paris Saint-Germain.

“Als je ziet hoeveel blessures we het afgelopen seizoen hebben gehad bij Barcelona, dat is niet normaal”, aldus Martens. “De manier van trainen is goed, maar het lichaam heeft soms rust nodig.” De 29-jarige Limburgse erkent dat het topsporters eigen is om altijd maar door te gaan. “Je gaat door, je moet door, want je moet altijd maar presteren. We moeten ons werk leveren, maar soms zou het goed zijn als je geremd wordt door de medische staf.”

Positief afscheid van Barcelona

Op de mondiale titelstrijd van 2019 in Frankrijk werd Martens gekweld door een teenblessure, die haar na het WK ruim een half jaar uit de roulatie hield. Ook dit voorjaar stond ze bij Barcelona drie maanden aan de kant, met een pijnlijke knie en hamstring. Maken die fysieke tegenslagen haar angstig of voorzichtig? “Ik ben daar niet mee bezig, als ik ga nadenken over hoeveel tikken ik ga krijgen, kan ik beter niet aan een wedstrijd beginnen. Dat is de verkeerde mindset.”

Natuurlijk baalde Martens ervan dat ze er een tijd uit was geweest, maar ze vindt wel dat ze haar verblijf bij Barcelona positief heeft afgesloten. Voor ze zich meldt bij haar nieuwe werkgever in Parijs zegt ze er vertrouwen in te hebben dat ze kan ‘knallen’ tegen Zweden. “Het wordt een zwaar toernooi met in korte tijd veel wedstrijden. Benieuwd hoe we daar mee gaan dealen, ik voel me in ieder geval goed.”

Nederland wint van Wit-Rusland, maar met het oog op het EK moet het niveau omhoog. Vinden ook de bondscoach en Lieke Martens.