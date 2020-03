Lieke Martens is terug bij Oranje, vol optimisme

Na een lange, mentaal zware revalidatie is Lieke Martens terug bij het Nederlands team. Acht maanden na de verloren WK-finale in Lyon­­ tegen de Verenigde Staten maakt ze weer deel uit van de Oranje-selectie. De teenblessure die haar zo lang aan de kant hield en die een mentale wissel op haar trok, is voor de aanvalster van Barcelona een gesloten boek.

Het was voor Martens een nieuwe ervaring, nooit eerder was de 27-jarige Limburgse door ernstig blessureleed achtervolgd. “Ik heb nog nooit een trip met Oranje gemist”, zegt Martens in Hotel Louvre in Lens, waar Nederland verblijft voor het Tournoi de France. “Sommige meiden zeiden: ah, je bent er alweer. Voor mij voelt het alsof ik wel drie jaar ben weggeweest.”

Hoe zwaar was het om te revalideren­­?

“Het was voor mij iets heel nieuws. Ik vond het moeilijk om daarmee te dealen. Wat het heel zwaar maakte, was dat niemand wist hoelang het ging duren. Het was elke keer handelen naar de klachten. Ik wilde het af en toe proberen op het veld en dan moest ik weer een stap terugdoen. Ik ging van hot naar her. Het was een grote rollercoaster.”

En eenzaam?

“Wat ik heel moeilijk vond, is dat je geen onderdeel van het team bent. Het team trainde om elf uur en ik ging om negen uur ’s ochtends het zwembad in. Daarna was ik klaar. Ik was half twaalf thuis. Ik kon de stad niet in of iets leuks doen, want ik kon niet goed wandelen. Ik wilde de teen niet te veel belasten en dus zat ik maar in mijn appartement. Dit was een part of the job dat ik nooit eerder had ervaren.”

Heb je alleen in Spanje gerevalideerd?

“Ik ben wel even in Nederland geweest. Dat had ik mentaal ook echt nodig. Ik ben blij dat Barcelona mij die vrijheid heeft gegeven. Je zit tenslotte toch in een vreemd land. Ik ben blij dat het achter de rug is. Het heeft langer geduurd dan verwacht. Voor iedereen, maar voor mij lijkt het wel eeuwen te hebben geduurd.”

Hoe kijk je op het WK terug? Zilver, maar het was niet jouw toernooi.

“Dat ik individueel niet heb uitgeblonken is een feit. Ik denk dat ik echt nog wel belangrijk ben geweest voor het team. Het klopt dat ik niet aan de hoge verwachtingen van de media heb voldaan. Maar ik denk dat ik zeker een voldoende heb gescoord. Zeker een zeven. Ik verwacht een acht van mijzelf, maar dat is me op dit WK niet gelukt.”

Is er sprake van geweest dat je tijdens het WK naar huis zou gaan?

“We hebben wel gekeken naar de rest van mijn carrière. Ik wilde er alles­­ aan doen om te spelen, de medische­­ staf ook. Daar hebben we hard aan gewerkt. Het is jammer dat ik in de rust tegen Zweden werd gewisseld en dat ik de finale tegen de Verenigde Staten niet helemaal heb gespeeld. Maar ik heb altijd gezegd dat iemand anders moest spelen als ik mij niet 100 procent kon geven. Dat stond voor mij voorop dit WK.”

Er komt een drukke periode aan, met Barcelona en Oranje. Zie je daartegenop?

“We weten nog steeds niet wat het was en het blijft een zwakke plek, dat is gewoon zo. We hebben de afgelopen weken een heleboel wedstrijden gespeeld. Dat is prima gegaan. Ik kijk uit naar alle mooie wedstrijden die eraan komen. Ik ben niet iemand die van het negatieve uitgaat.”

