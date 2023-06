Lieke Martens is klaar om te vlammen op het WK: ‘Als je gelukkig bent in je privéleven, werkt dat door op het veld’

Als Lieke Martens (30) in haar lange voetballoopbaan iets heeft geleerd, dan is het wel dat haar welzijn als mens invloed heeft op haar prestaties binnen de lijnen. Wat dat betreft belooft deze zomer, met voor het Nederlands elftal een WK in Nieuw-Zeeland en Australië, veel goeds. Martens presenteerde zich deze week met een stralende lach in Zeist, nadat ze vorige week trouwde met voormalig doelman Benjamin van Leer.

“Ik ben hartstikke gelukkig”, vertelt een ontspannen Martens woensdagochtend langs het trainingsveld van voetbalbond KNVB. “Natuurlijk, de knop moet om, dat ben ik wel gewend, maar ik ben ook nog aan het nagenieten van de foto’s. Ik had ook zin om mij hier te melden. Als je gelukkig bent in je privéleven, dan werkt dat ook door op het veld.”

Martens weet dat als geen ander. Op haar achttiende vertrok ze naar het buitenland, om ver verwijderd van familie en vrienden te werken aan haar dromen. Vooral in haar tijd bij FC Barcelona, waar de linksbuiten tussen 2017 en 2022 voetbalde, beleefde ze veel eenzame momenten. Het was voor Martens een reden om afgelopen seizoen dichter bij huis te gaan spelen, bij Paris Saint-Germain.

Thuisgevoel

“Ik ben altijd een enorme doorzetter geweest, iemand met een doel voor ogen”, reflecteert Martens. “Dat doel heb ik nog steeds. Alleen, dat thuisgevoel; dat je niet thuiskomt in een leeg appartement, maar dat Benjamin en mijn hondje op mij zitten te wachten, dat is een hele andere manier van thuiskomen. Dat is iets anders dan dat je alleen op de bank zit en denkt: wat ga ik vandaag eens met mezelf doen?”

Het is de keerzijde van haar profcarrière, vindt de 144-voudig international. Al wist Martens als ietwat verlegen meisje uit het Limburgse Bergen dat een vertrek uit Nederland noodzakelijk was om beter te worden. “Als je te goed bent voor de eredivisie, dan moet je gewoon vertrekken, jezelf uitdagen”, vindt ze. “Ik weet als geen ander dat dat niet altijd makkelijk is en dat het soms eenzaam kan zijn, maar het werkt wel voor je carrière.”

Parijs bood een oplossing. Hoe Martens terugkijkt op haar eerste seizoen bij Paris Saint-Germain? “Het ging anders dan ik had gehoopt”, bekent ze. “In het begin heb ik veel kleine blessures gehad. En daarna heb ik niet altijd even veel speelminuten gekregen. Maar ja, na vijf drukke jaren bij FC Barcelona en de volle speelkalender, waarbij ik zag dat speelsters die hetzelfde programma hebben gedraaid als ik zware blessures opliepen, dacht ik: ik neem het maar voor lief.”

‘Je komt een keer aan een grens’

Terugkijkend: “Ik denk dat ik voor mezelf ook op een grens zat. Altijd maar Champions League, altijd maar tot de laatste ronde in alle competities. Je komt een keer aan een grens, een limiet. Dat ik dit jaar dan wat minder minuten heb gemaakt was misschien wel goed voor mezelf en mijn lichaam.”

Martens, in 2017 Europees kampioen met Oranje en vier jaar geleden vicewereldkampioen, verschijnt daardoor relatief fris aan de start van haar zevende eindronde. Ze put vertrouwen uit de aanpak van bondscoach Andries Jonker. “Ik denk dat we nu weer in een periode zitten waarin we als team voelen dat er iets mogelijk is”, stelt ze. “Dat geeft een bepaald vuurtje bij speelsters.”

Dat zal nodig zijn. Vorig jaar, toen Nederland al in de kwartfinales van het EK strandde, bleef Martens ver verwijderd van haar topniveau uit 2017. Of ze de ‘oude’ Martens weer wil laten zien? “Ja”, zegt ze een beetje geprikkeld tegenover een handvol journalisten. “Niet voor de buitenwereld, maar vooral voor mezelf. Ik wil voor mezelf en het team goed spelen. Maar het begint altijd bij jezelf. Iedereen moet gelukkig zijn in wat hij doet.”

