Lieke Klaver heeft geleerd om niet meer bang te zijn voor angstgedachten

Daags voor vertrek naar Boedapest, bij een rondetafelgesprek op Papendal, informeert Lieke Klaver of journalisten tijdens de WK wel wat van de Hongaarse hoofdstad kunnen zien. Zelf pendelt ze heen en weer tussen hotel en stadion. Het is een voor de topsport bijzondere wederkerigheid in interesse en typeert de Nederlandse topatlete. Woensdagavond loopt ze de finale van de 400 meter.

Klaver (25) is open en geïnteresseerd in anderen. Een echte teamspeler ook. Dat zijn mooie eigenschappen voor een mens, maar soms lastig voor wie moet presteren in een individuele sport. Wat dat betreft is dit toernooi voor haar een ultieme test. Niet voor niets verklaarde ze maandagavond voor de camera van de NOS, na haar sterke optreden in de halve finales: “Ik ben blij met deze dagen, met hoe ik het heb aangepakt.”

‘Fem gaat dit niet in haar eentje dragen’

Ook zij verloor goud, of in ieder geval een medaille, toen Femke Bol zaterdag vlak voor de finish van de 4x400 gemengde estafette viel. Maar Klaver had na de race vooral oog voor het welzijn van haar vriendin. “We gaan dit met z’n allen goedmaken op de andere onderdelen. Fem gaat dit niet in haar eentje dragen.”

Toen ze een etmaal later bij de Nederlandse atleten verslagenheid bespeurde op het trainingsveld, was zij het die de knop omzette. “Ik zei: ik heb geen zin om teleurgesteld en verdrietig te zijn, want ik wil dat dit ook míjn toernooi wordt. Het is jammer, maar we moeten verder.”

Met een tijd van 49,87 plaatste ze zich overtuigend voor de eindstrijd. Daarmee liep ze bovendien binnen een maand voor de tweede keer onder de 50 seconden. Vorig jaar eindigde ze nog met 50,33 als vierde op de WK in Eugene. Maar dat toernooi lijkt in velerlei opzichten lang geleden.

Huilen om niks

Nadat Klaver afgelopen maart bij de Europese indoorkampioenschappen haar eerste individuele medaille (zilver) won, belandde de doorgaans zo positief ingestelde vrouw in een mentale dip. Ze was overprikkeld en moest huilen om niks. “Hoe ik me voelde? Hoe zeg je dat? Slecht. Ik zat diep.”

Tijdens het rondetafelgesprek vertelt ze dat het inmiddels stukken beter met haar gaat. Al merkt ze richting een belangrijk toernooi als deze WK dat ze weer wat last krijgt van ‘innerlijke spanning’. “Geen druk of zo, maar gewoon dat ik bij het opstaan al een beetje zenuwachtig ben.”

Met de voor haar kenmerkende openhartigheid deelt ze haar verhaal. Ze vindt het ook belangrijk om het podium dat zij als bekende sporter heeft te gebruiken, in de hoop dat anderen er misschien iets aan hebben.

Alsof rusten een taboe is

“Ik zie dat veel mensen van mijn leeftijd, die niet aan topsport doen maar gewoon studeren of werken, ook te veel op hun bordje nemen en daar last van hebben. Alsof rusten een taboe is. Sommigen vinden het een teken van zwakte van mijn generatie. Maar dat betekent niet dat we het er niet met z’n allen over kunnen hebben. Of moeten hebben. Als je je rot voelt, zeg het, en als dat langer duurt helemaal.”

Zelf heeft Klaver de afgelopen maanden veel gepraat met een psycholoog. Waarom had ze hartkloppingen? Wanneer werden de angstgedachten meer en wanneer juist minder? Ze wilde het begrijpen. “Ik merk nu dat die gedachten wel weer meer opkomen, maar dat ik er niet meer bang voor ben.”

Gedachten horen

Ze heeft geleerd om haar gevoelens te begrijpen en in perspectief te zien. “Ik heb toen aanvaard: oké, ik voel me heel slecht, alles is nu even donker, laat het maar gewoon allemaal komen. Want dan zie ik het eerlijk. Dan hoor ik mijn gedachten. Dan weet ik wat er aan de hand is. Dus nu vind ik het ook niet meer eng als het wat minder goed gaat. Ik weet: dit hoort erbij, en dan ga ik weer verder met mijn dag.”

Wat ook helpt, is bewust ontspanning zoeken. Ze zit vaker op de bank en heeft tegenwoordig altijd een woordzoeker mee. Lachend: “Soms denk ik weleens: goh, ik ben midden twintig en ik doe een woordzoeker, maar ja dat soort kleine dingen helpen wel.”

Klaver hoopt in de finale een persoonlijk record te lopen en dan ziet ze wel welke plaats daarbij hoort. Ze legt zichzelf niet meer de druk op dat ze haar vierde plaats moet overtreffen. Topsport is ook de kunst van het vergeten. Zeker voor de Nederlandse atleten in Boedapest.

