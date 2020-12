Lichtzinnig Ajax roept onheil in Tilburg over zichzelf af: 1-1

Ajax mag als koploper van de eredivisie aan de kerstdis, maar wel met een chagrijnig gemoed. Op de laatste speeldag van 2020 leverden de Amsterdammers op een zompig veld in Tilburg zomaar twee punten in tegen Willem II. Dat had de ploeg van Erik ten Hag volledig aan zichzelf te wijten.

Ajax speelde onthutsend zwak, in een veel te laag tempo en met heel veel slordigheden in de passing. Bovendien ontbrak de creativiteit waarmee het doorgaans de zwakke broeders in de eredivisie vrij probleemloos van zich af weet te schudden. Net als in eerdere verliespartijen tegen Groningen (1-0) en FC Twente (1-2) schortte het vooral aan de juiste mentaliteit.

De Amsterdammers dachten na een vroeg doelpunt van Antony in de vierde minuut de klus wel weer op halve kracht te kunnen klaren. Bij die treffer was weer eens gebleken waar het euvel bij Willem II zit: vooral in het zo kwetsbare en trage centrale verdedigingsduo. Jan-Arie van der Heijden liet zich simpel aftroeven door spits Huntelaar, waarna Antony de bal tussen de benen van Holman door in het doel schoot.

Het zelfvertrouwen van Willem II was al broos

“Wat ik dacht? Dat we een lastig avondje tegemoet zouden gaan”, zei Freek Heerkens na afloop. Het zelfvertrouwen van Willem II was sowieso al broos na vijf verliespartijen op rij. Maar het was Ajax dat de helpende hand toestak. Het drong nauwelijks aan en creëerde amper kansen in een wedstrijd die het aanzien niet waard was. Bij Gravenberch ging veel mis op het middenveld, Labyad kon zich op ‘tien’ weer niet onderscheiden, voorin liep Huntelaar er verloren bij.

In de tweede helft had Willem II door dat er tegen dit slappe Ajax wel iets te halen was. In de 54ste minuut kwam het op gelijke hoogte. Spits Kwasi Wriedt, overgekomen van het tweede van Bayern München, zette Schuurs voor schut door simpel van hem weg te draaien en de bal achter Onana te schieten.

Toen Davy Klaassen ook nog geblesseerd uitviel, werd het er bepaald niet beter op bij Ajax. Het maakte een vermoeide en bij vlagen gefrustreerde indruk. Antony kreeg van scheidsrechter Manschot geel, waar hij rood had moeten krijgen, wegens natrappen bij Wriedt. Daley Blind bleef helemaal onbestraft toen hij zijn noppen zette in het been van de Ghanese spits. Willem II leek via Nunnely en Pavlidis het meeste aanspraak te maken op de overwinning. Het slotoffensief van Ajax had veel te weinig om het lijf om te voorkomen dat Ajax met een kater aan het korte kerstreces begint. “We hebben loon naar werken gekregen”, vond Heerkens.

Ajax zag de voorsprong op de voornaamste concurrent PSV slinken tot één punt. Beide ploegen hervatten de tweede helft van het seizoen op 10 januari met een onderling duel in de Johan Cruijff Arena. De topper vormt het startsein van een periode van anderhalve maand met wedstrijden om de drie of vier dagen. Het is voor trainer Ten Hag te hopen dat hij na een korte winterstop weer kan beschikken over David Neres, Mohammed Kudus, Noussair Mazraoui en Lassina Traoré. In Tilburg, waar zij allemaal ontbraken, dat hij het viertal goed kan gebruiken.

