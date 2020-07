Lewis Hamilton zet de complete Formule 1-wereld aan het denken

Op 17 juni postte Lewis Hamilton een jeugdfoto op Instagram. We zien hem als klein jochie in een ­karatepak. Hij beoefende de sport destijds om meer zelfvertrouwen te krijgen en fysiek zijn mannetje te kunnen staan. Hamilton had iets eerder op hetzelfde sociale medium beschreven hoe hij in zijn jeugd in een nagenoeg witte omgeving veelvuldig racistisch werd bejegend, geschopt en geslagen. Zijn vader komt van het Caribische eiland Grenada.

De charismatische Brit (35) liet zich de laatste jaren vaker uit over discriminatie en het gebrek aan diversiteit in de autosport, maar sinds de dood van George Floyd en de opkomst van de Black Lives Matter-beweging doet hij dat veel openhartiger en strijdvaardiger. Hij vindt dat hij zijn bekendheid moet gebruiken om gelijkheid en respect in de wereld te bevorderen, die van de Formule 1 in het bijzonder.

Lewis Hamilton begint zondag vanaf de tweede positie aan de Grote Prijs van Oostenrijk in de Formule 1. De wereldkampioen zou tijdens de kwalificatie geen vaart hebben geminderd terwijl er gele vlaggen uithingen langs het circuit. Stewards besloten hem niet te bestraffen. Hamilton verklaarde direct na na afloop van de kwalificatie dat hij de gele vlaggen niet had opgemerkt. Dat kwam volgens hem omdat er een stofwolk boven de baan hing toen Bottas zich verstuurde. Bottas start zondag vanaf pole in de eerste race van het seizoen in de Formule 1. Max Verstappen begint vanaf de derde positie. De Nederlander van Red Bull won de Grote Prijs van Oostenrijk de afgelopen twee jaar.

Het aantal volgers van Hamilton op Instagram steeg de afgelopen twee weken met een miljoen, naar 17,3 miljoen. De Brit deelde een foto van hemzelf met een Black Lives Matter-bord tijdens een demonstratie in Hydepark, Londen. Ook schreef hij over Mohammed Ali, die hij in zijn jeugd als een rolmodel en een soort vader zag. ‘Ali gaf me het vertrouwen dat ons schoolhoofd niet gaf. Hij hielp me te geloven dat iemand die op mij leek, alles kon bereiken’.

Woede en teleurstelling over uitspraak Ecclestone

Hamilton sprak ook zijn eigen racewereld aan: waarom bleef iedereen zo stil over racisme? Jonge coureurs als George Russell, Charles Leclerc en Lando Norris betuigden daarna steun aan Hamilton en de protesten tegen racisme. Norris nam het initiatief voor een statement morgen in Spielberg. Rond de eerste race van het Formule 1-­seizoen zullen alle coureurs tegelijk op het Oostenrijkse asfalt knielen.

De bolide van Hamilton is zwart en voorzien van anti-racisme stickers. Beeld BSR Agency

Zesvoudig wereldkampioen Hamilton lijkt er zo in geslaagd het racewereldje en de miljoenen fans aan het denken te zetten. Hij richtte een commissie op die moet gaan onderzoeken hoe diversiteit in het overwegend witte Formule 1-circus kan worden bevorderd. Bernie Ecclestone (89), die bijna veertig jaar aan de touwtjes trok, liet bij CNN weten dat hij het onnodig vindt. Met de uitspraak dat ‘zwarten in veel gevallen racistischer zijn dan blanken’ wekte hij ‘verdriet en teleurstelling’ bij Hamilton: “Dit laat precies zien waar het probleem zit”.

Het eigen Mercedes-team van Hamilton erkende zelf ook weinig mensen met een migratie-achtergrond in dienst te hebben en gaat dat nu aanpakken. De bolides van het team, met daarin ook Valtteri Bottas, zijn in Spielberg niet zilverkleurig maar zwart. Zo benut Hamilton, die met stickers met de tekst ‘End racism’ zal rondrijden, maximaal de aandacht die hij krijgt bij aanvang van een vertraagd seizoen waarin hij het record van Michael Schumacher (zeven titels) wil evenaren.

De eerste race in maart in Melbourne werd te elfder ure afgeblazen, waarna een coronapauze van vier maanden begon. In Oostenrijk wordt nu gereden zonder publiek en onder strenge veiligheidsvoorschriften. Het is de eerste van voorlopig acht Europese races op een kalender die nog niet verder reikt dan 6 september. De Formule 1 hoopt dat er nog zo’n zeven tot tien races in het najaar bijkomen.

Geen oranje leger in Spielberg

Max Verstappen (22), vorig seizoen derde in het WK, wordt gezien als belangrijkste uitdager van Hamilton. De laatste twee edities in Spielberg won hij. “Ik denk niet echt aan een hattrick op dit circuit, ik word liever wereldkampioen”, zei Verstappen deze week. De tribunes rond de Red Bull Ring zullen dit keer niet oranje kleuren met duizenden Nederlandse fans. “Het zal best vreemd zijn dat de tribunes nu leeg blijven en dat er geen oranje leger is. Hopelijk kunnen we er een mooie show van maken voor iedereen die voor de tv zit.”

Hamilton zet achter het stuur zijn missie voort. ‘Ik begin te geloven dat 2020 misschien wel het belangrijkste jaar van ons leven is, waarin we eindelijk kunnen beginnen met het veranderen van de systemische en sociale onderdrukking van minderheden’, schreef hij op Instagram.

