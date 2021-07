Lewis Hamilton mikpunt van racisme na crash Verstappen: ‘Afschuwelijk om te zien’

Volgens Sky Sports zijn er op Instagram onder meer emoji’s van een aapje geplaatst bij berichten van Mercedes, de ploeg van Hamilton. Vorige week werden soortgelijke berichten op sociale ­media gepost nadat drie donkere ­Engelse voetballers een penalty ­hadden gemist in de finale van het EK voetbal.

Regerend wereldkampioen Hamilton bracht de afgelopen jaren vaak regelmatig Black Lives Matter onder de aandacht, de beweging die zich inzet tegen alle vormen van racisme, inclusief politiegeweld.

De Britse premier Boris Johnson riep vorige week socialemediabedrijven op om de strijd tegen racisme op internet aan te gaan. Reuters vroeg Facebook, eigenaar van Instagram, om opheldering maar kreeg geen antwoord.

‘Er is nooit een excuus voor dit gedrag’

Hamilton won zondag op Silverstone. In de eerste ronde van de race raakte zijn wagen die van Max Verstappen. De Nederlander crashte, en moest voor controle naar het ziekenhuis. Hamilton kreeg tien strafseconden voor zijn actie. Verstappen en de leiding van Red Bull vonden die straf niet genoeg.

Red Bull, het team van Verstappen, sprak zich maandag in een ­verklaring uit tegen het racisme. “Hoewel we rivalen zijn op de baan, zijn we verenigd tegen racisme. Wij veroordelen elke vorm van ­racisme tegen ons team, de fans en andere teams. We zijn bedroefd en vinden het afschuwelijk om te zien hoe Lewis op sociale media is bejegend na de botsing met Max. Er is nooit een excuus voor dit gedrag en de schuldigen moeten er­-voor verantwoordelijk worden ­gehouden.”

Autosportbond Fia, de organisatie van de Formule 1 en het raceteam van Hamilton brachten een gezamenlijke verklaring tegen het racisme uit. Op initiatief van Hamilton werd afgelopen week een plan gelanceerd om de autosport diverser te maken. Hamilton is de enige zwarte Formule 1-coureur. Hamilton is de enige zwarte Formule 1-coureur. De bedoeling is de komende jaren de komst van coureurs maar ook technici en ander ondersteunend personeel uit migrantengroepen te bevorderen.

