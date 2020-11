Lewis Hamilton, de wereldkampioen die veel groter is dan zijn sport

Lewis Hamilton werd zojuist in Istanbul voor de zevende keer de beste van de wereld, een record dat hij nu deelt met Michael Schumacher. Maar de Britse autosportlegende vindt zijn titel niet belangrijk.

Op het moment dat hij zelf geschiedenis schreef, dacht Lewis Hamilton gelijk aan hen die hem ooit kunnen opvolgen. “Voor alle kinderen in de wereld, dit kunnen jullie ook, als jullie erin geloven”, zei hij in de autoradio, kort nadat hij zondag in Turkije voor de zevende keer wereldkampioen werd en kort voordat hij het vizier van zijn helm open klapte en wat tranen uit zijn ogen veegde. Want Hamilton wist zelf maar al te goed dat zijn prestatie in zijn sport iconisch is.

Door zijn wereldititel komt Hamilton (35) gelijk met die andere absolute grootheid in de sport, Michael Schumacher. Bovendien heeft hij nog geen intentie om te stoppen. Want niet alleen wil Hamilton meer winnen, hij wil ook de autosport zelf als platform gebruiken voor zijn ideeën en meningen om de wereld te verbeteren. Hij is de eenzame activist in de autosport, de enige zwarte coureur ook, en dat leidde dit jaar wederom tot een plek in de Time top-100 van invloedrijkste personen ter wereld.

In 2017 werd hij veganist en vorig jaar besloot hij ook als klimaatactivist op te treden. Hij verkocht zijn zelden gebruikte luxe auto’s en zijn knalrode Bombardier Challenger 605, het privévliegtuig waarmee hij overal heen vloog. Bovendien wilde hij dat alles in zijn huis recyclebaar was, tot zijn deodorant aan toe.

Beeld EPA

Beeld AP

Strijd om gelijkheid

Dit jaar kwam daar de strijd om gelijkheid bij. Een boodschap die hij na de dood van George Flloyd vooral uitdroeg op sociale media, waar hij een miljoenenpubliek bereikt met zijn berichten op Instagram (inmiddels al twintig miljoen volgers). Zijn Black Lives Matter-statements, waaronder het dragen van T-shirts met refererende teksten (‘Arresteer de agenten die Breonna Taylor vermoorden’), en het meelopen in een grote demonstratie in Hyde Park in Londen maakten van hem een topatleet die boven zijn sport wilde uitstijgen. Een buitenbeentje, een celebrity. Maar wel een die andere coureurs meekreeg om voor de eerste race van het ingekorte seizoen te knielen voor de startlijn.

Zijn vurige actie tegen racisme ging niet ten koste van zijn racevoorbereidingen, want hij was ook dit jaar oppermachtig in de Formule 1. Hij won dit jaar al negen keer, werd zo de coureur met de meeste overwinningen ooit (nu 94), en is met de wereldtitel de succesvolste Formule 1-rijder ooit. Zondag in Istanbul liet Lewis Hamilton nogmaals zien dat hij een terechte winnaar is. Terwijl velen glibberden, gleden en spinden (zoals Max Verstappen twee keer), reed hij totaal gecontroleerd naar een verre voorsprong. Hij won in stijl.

Vorige week nog vroeg hij opnieuw aandacht voor de BLM-beweging, omdat hij voelde dat het vuur wat doofde. Amnesty International wacht nog wel op een stevige reactie uit zijn kamp, nu duidelijk wordt dat er een Grand Prix in Saudi-Arabië wordt gereden, waar mensenrechten niet per se hoog op de prioriteitenlijst staan. Maar Hamilton liet zich daar juist nog politiek correct over uit. Hij wist er nog te weinig van, gaf hij toe. Wel zei hij dat de sportwereld de kracht had om de wereld positief te veranderen.

Lewis Hamilton knielend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in juli dit jaar. Beeld AP

Nieuwe eetgewoontes voor zijn nieuwe hondje

Ook zijn andere actiepunten vergat hij niet. Zijn nieuwe hondje, Roscoe (genomen nadat zijn oude hond Coco in juni was overleden aan een hartstilstand), heeft hij inmiddels nieuwe eetgewoontes aangeleerd: er staat alleen maar veganistisch voedsel op het menu. En onlangs stapte hij nog als sponsor in de nieuwe, elektrische raceklasse Extreme E, waar elke race wordt gereden in gebieden die door klimaatverandering worden aangetast. De kans dat hij volgend jaar zijn team Mercedes verlaat, lijkt relatief klein, zo klinkt het, ook omdat hij zelf afspraken maakt om het merk een ‘groene toekomst’ in te leiden.

Hoe groter zijn prestaties in zijn sport, hoe meer naar hem wordt geluisterd, ook al is het verwijt als sporter in een vervuilende sport hypocriet te zijn dichtbij. Dat maakt hem niet uit, aldus Hamilton. Een mens kan altijd een impact hebben, en niet voor niets vloog hij al minder voor zijn plezier. Zoals hij vorig jaar al zei: “Het is geen snelle fix, het heeft tijd nodig. Je moet vooral onderwijzen en ik probeer bepaalde gebieden uit te lichten.”

Juist dat is dit jaar de winst geweest, zo zei Hamilton zelf al voorafgaand aan zijn historische weekend. Dat zijn gevecht om het kampioenschap dit jaar gepaard ging met een gevecht om gelijkheid maakt hem trotser dan alleen een titel, omdat ‘een proces ontstond waarin werd gezien wat er in de wereld gebeurt’. Want, zo zei Hamilton: “De titel heeft niet noodzakelijkerwijs impact op het leven van mensen. Het proberen te verbeteren van leefcondities voor mensen over de hele wereld, gelijke rechten, dat is voor mij het belangrijkst.”

