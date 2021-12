Let iemand wel op vader Jos Verstappen?

Moet niemand Jos vasthouden? Hij is zo bleek. Dik zweet staat op zijn voorhoofd. De blik in zijn ogen: totaal verdwaasd. Hou hem toch vast. Iemand. Straks valt hij om.

Ik kan mijn ogen niet van de vader van de wereldkampioen afhouden. Dat moet ook niet, zegt mijn gevoel, want als ik niet meer kijk, dan let niemand nog op hem. En dan zal hij in dat onbewaakte ogenblik vast ter aarde storten. Tijdens het feliciteren en tijdens het volkslied blijf ik naar hem kijken, al is zijn gezicht in het camerabeeld maar half te zien. Het blijft verstrakt. De ogen staren. Zo ziet shock eruit, denk ik. Bestaat een shock van puur geluk?

Hij leerde Max alles wat hij wist. Alles wat hij kon. Hij sleutelde dag en nacht aan de ieniemieniekart die Max kreeg toen hij vier-en-een-half jaar oud was. Eigenlijk was Jos het er niet mee eens. Max mocht pas racen als hij zes werd, maar tegen kinderverdriet was pa Verstappen niet bestand. Hij liet een piepklein kartje overkomen uit Italië. In zijn eigen werkplaats tunede hij het ding tot het ronkte en blonk.

Bang om te crashen was Max niet, dat zal een kind ook zelden zijn. Die zijn gemaakt van rubber en zien geen gevaar. Ook pappa relativeerde: kijk eens naar de spoilers van zo’n kart. Zelfs als je over de kop slaat, is er niet echt wat aan de hand. Op de fiets naar school neem je een groter risico. School. Moest Max gewoon afmaken, trouwens. En hij mocht alleen weg om te racen bij goede cijfers, was de afspraak met de directeur. Jos en Max vertelden er alles over, in 2009 in het tv-programma Holland Sport. Max was toen elf jaar oud. Jos was 37 en zelf nog actief als coureur.

Of hij er geen moeite mee zou hebben om nooit meer zelf te racen en de rest van zijn leven met zijn zoon op pad te moeten, vroeg presentator Wilfried de Jong. Helemaal niet, zei Jos vastbesloten. Dat klinkt niet meer dan volkomen logisch als je ziet waar Max nu staat, maar wat weet je nou als je zoon nog maar elf is? Dat hij talent heeft, zeker – maar niet veel meer dan dat.

Toch gaf Jos zijn hele leven aan Max en zijn kart. Altijd stond hij te sleutelen, draaiden ze testen. Keken ze hoe het sneller en beter kon. Wilfried vroeg: “Wat leer je allemaal van je vader, Max?” Nou, zei Max, bijvoorbeeld hoe ik moet sturen door de bocht. Van buiten naar binnen. Laat remmen, insturen en gas geven.

Zou hij dat riedeltje nog voor zichzelf herhalen, vandaag de dag? Uit gewoonte? Of concentratie? Alleen de lippen vormen woorden. Laat remmen. Insturen. Van buiten naar binnen. Gas geven. Lewis Hamilton ogenschijnlijk zo makkelijk voorbij dat je denkt: Max is toch niet de enige die dat zo geleerd heeft? Nee. Maar hij leerde het wel ’t best.

Niemand houdt Jos vast. Het blijkt niet nodig. Hij houdt zich staande. Zijn emoties houdt hij bij zich. Even later steunt hij op zijn hurken met zijn handen op de bovenbenen van zijn zoon. Ze kijken elkaar aan. “Als je kind daar rijdt”, zei Jos twaalf jaar geleden al tegen Wilfried de Jong, “dan maakt het niet uit wat je zelf ooit hebt gedaan. Dan ben je zoveel trotser op wat hij presteert.”

Journalist en voormalig profwielrenner Marijn de Vries fietst u elke maandag door het sportweekend. Lees hier eerdere columns terug.

