Lesje nederigheid voor Nederlandse clubs en internationals Oranje

Lazio Roma liet vorige week de nummer twee van de eredivisie alle hoeken van het veld zien. Vijf dagen later werd Ajax door Liverpool met minimale cijfers (2-1), maar stiekem vrij hardhandig op het verschil tussen de smalle Nederlandse top en de Europese top gewezen.

Waar Feyenoord in Rome alleen met Justin Bijlow een potentiële international in het veld had, onderging Ajax met zeven spelers uit de voorselectie van Oranje een lesje nederigheid op Anfield Road. Dezelfde avond zaten bij Bayern München - Barcelona Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Memphis Depay op de bank. Dat gold ook voor Stefan de Vrij bij Internazionale.

Louis van Gaal maakt vrijdag zijn definitieve selectie voor de duels met Polen en België voor de Nations League bekend. De bondscoach gaf al eerder aan dat dit grotendeels zijn groep voor het WK in Qatar zal zijn. Van Gaal zal niet helemaal zonder zorgen naar de situatie van de internationals bij hun club kijken, en hun spel in wedstrijden die er echt toe doen.

Frenkie de Jong mocht het laatste half uur nog wel meedoen met Barcelona tegen Bayern München (2-0). Beeld ANP

Fysieke en tactische weerstand

Daley Blind, beoogd linksback van Oranje, toonde zich verdedigend weer zwak tegen Liverpool. Van Gaal zal daarom nog aandachtiger zijn vizier richten op Tyrell Malacia, goed begonnen bij Manchester United. Jurriën Timber werd dinsdag in duels met fysieke én tactische weerstand geconfronteerd die hij in de eredivisie amper ondervindt. Steven Bergwijn kon bepaald niet meer excelleren zoals hij dat in de nationale competitie doet. Devyne Rensch had met alles moeite, vooral met Luis Diaz. Kenneth Taylor verzoop op het middenveld en concludeerde in Liverpool dat hij nog nooit tegen een ploeg van dit niveau had gespeeld.

Zonder puntverlies freewheelt Ajax door de eredivisie. Ook het matige Rangers FC werd probleemloos met 4-0 opzijgezet, maar Liverpool was andere koek. Vorig seizoen werd Ajax na galavoorstellingen in een niet al te sterke poule ook al de finale in de Champions League toegedicht, maar meteen na de winterstop dwarsboomde Benfica al met specifieke wapens de toegang tot de beste acht.

Wederopstanding

Met 24 doelpogingen tegenover drie van Ajax heeft Liverpool nu veel eerder in het seizoen op de tekortkomingen gewezen. Van de Engelse grootmacht verliezen, met 2-1, is ook vrij normaal. De ploeg van Jürgen Klopp stond de afgelopen vijf jaar drie keer in de Champions League-finale. Het vertrek van Sadio Mané, veel blessures en de lichte vormcrisis bij sommige spelers zorgden voor een valse start in Europa en veel puntenverlies in de competitie. Dan wordt het ook een mentale kwestie, zei Klopp dinsdagavond. “Vertrouwen is als een klein bloempje. Iemand gaat erop staan en het is weg.”

Virgil van Dijk, de steunpilaar van Oranje, had daar ook last van en ging tegen Ajax niet vrijuit bij de prachtige 1-1 van Mohammed Kudus. Van Dijk leek voor de rest, als leider in het veld bij Liverpool en aanvallend met een paar kopballen, echter weer aardig de oude. Kritisch naar jezelf kijken, dat was wat hij en en zijn medespelers de afgelopen week hadden gedaan. Het leidde tegen Ajax tot een aardige wederopstanding.

Wat dat betreft waren de realistische reacties bij Ajax na afloop bemoedigend. De spelers en hun trainer voelden zelf aan hoezeer ze onder druk hadden gestaan en er amper aan konden ontsnappen. Tactisch had Ajax geen antwoord op Thiago Alcantara, die samen met Diogo Jota Edson Alvarez steeds tot keuzes dwong. Doelman Remko Pasveer had in de rust strepsils genomen om zijn keel te smeren, vertelde hij na afloop, om aan te geven hoeveel hij had moeten schreeuwen om zijn spelers te coachen.

Een paar gratis lessen

Ook qua balsnelheid en fysieke kracht kreeg Ajax op Anfield een paar gratis lessen. “We zijn goed op weg, maar van zo’n wedstrijd kun je ook veel leren. Dat het in een hoger tempo moet bijvoorbeeld, dan kun je onder die druk uitspelen”, zei trainer Alfred Schreuder. “Voor veel van deze jongens is deze intensiteit nieuw.”

Ajax kan zich vastklampen aan de vechtlust dat het toonde, en tot de 88ste minuut qua score kranig overeind bleef. Pasveer en Steven Berghuis waren positieve uitzonderingen en ook zij staan op het voorlopige lijstje van Oranje. Op zijn beurt weet Van Gaal dat je niet de allerbeste spelers nodig hebt om een eind te komen, als je maar een hechte ploeg smeed. Met voetballers die op hun beperkingen zijn gewezen of juist gretig zijn om het ongelijk van hun clubtrainer te bewijzen, weet Van Gaal wel raad.

Lees ook:

Ajax bezwijkt onder zware druk van Liverpool

Ajax leek zich naar een punt te knokken op Anfield Road, maar bezweek in de slotfase onder de druk van Liverpool: 2-1.