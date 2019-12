Lelijk is de hypocrisie over doping

De Nederlandse handbalvrouwen schreven sportgeschiedenis, gisteren in Kumamoto. In een zinderde finale tegen Spanje won het van vechtlust en teamspirit blakende Nederlandse team de wereldtitel. Geen verrassing voor de Russinnen. In een rechtstreekse confrontatie twee dagen ervoor waren ze door het beste team het toernooi uit geschoten. Of die nederlaag voor hen sportief gezien pijnlijker is dan de dopingstraf voor Rusland van Wada, vraag ik me af. De huidige olympische handbalkampioenen mogen in Tokio 2020 onder neutrale vlag revanche nemen op de nieuwe wereldkampioenen.

Vladimir Poetin en zijn kompanen zijn eigenlijk wel blij dat ze in Tokio geen acte de présence hoeven geven. Hoeven ze niet mee te maken hoe pure Nederlandse sportmeiden de olympische handbalfinale winnen. Thijs Zonneveld meesmuilde over de Wada-sancties dat de bonzen uit Moskou een potje tafeltennis of handboogschieten bespaard blijft, waarmee hij maar weer eens onderstreepte dat dom en arrogant meestal samengaan. Dedain voor kleine sporten. Zouden de Nederlandse handbalvrouwen hem een lesje hebben geleerd?

Tafeltennissen en schaken zijn nog altijd populair in Rusland

‘Zen en de kunst van het Boogschieten’. Vladimir en Thijs hebben de klassieker van E. Herrigel niet gelezen, denk ik. Onder Stalin was tafeltennissen voor Russen verboden, net als schaken. Zijn volk zou last van de ogen krijgen of gek worden van deze bourgeois sporten. Tafeltennissen en schaken zijn nog altijd populair in Rusland en hebben grote kampioenen voortgebracht. Een schaker moet peinzen. Doen Russen graag. En een behendige tafeltennisser beslist sneller dan een MiG-straaljagerpiloot. Daarvoor hebben Russen groot respect.

Voor een tafeltennisser is doping niet aantrekkelijk. De balans tussen balgevoel, mentale rust en explosiviteit verdraagt vreemde stimulatie slecht. Of ze daar in China iets op hebben gevonden, weet ik niet. Wel dat de Chinezen supersnelle rubbers hebben die in China blijven. Materiaalvoordeel is ook een vorm van competitievervalsing.

Maar laat ik ophouden mijn sport te verdedigen. De straf van Wada, Rusland vier jaar uitsluiten van deelname aan internationale toernooien, is window dressing. Tot zover had Zonneveld gelijk. Iedere Russische sporter die volgens Wada niet betrokken was bij het Russische dopingprogramma, doet de komende vier jaar onder neutrale vlag mee in de sportarena van de wereld, ook de dopingzondaars. ‘Not guilty until proven’ blijft ook voor Russische sporters gelden.

Ik zie Vladimir een knipoog naar Wada geven

De Russische dopingcontroles zijn vervalst, verdwenen, onbruikbaar als bewijs. Ik zie Vladimir een knipoog naar Wada geven. Dopingsporters zijn niet bepaald grootmoedig. Ook na hun carrière zwijgen ze er liever over. Wielrenner Thomas Dekker stapte wel over de schaduw van zijn dopinggebruik. Zijn biograaf, Thijs Zonneveld, overtuigde hem dat zijn verhaal hem niet zou schaden maar juist respect zou afdwingen. Na publicatie kotste de wielerwereld hem uit. Hij was een matennaaier, had ongeschreven codes gebroken.

Schone sport is een mooie must. Lelijk vind ik de hypocrisie over doping en het criminaliseren van dopingzondaars. Topsport is het aftasten van je eigen grenzen. Voor atleten uit nog niet zo rijke, autocratisch bestuurde landen als Rusland staat meer op het spel dan eerlijk winnen. Goud met dope, eeuwige roem en geld voor de rest van je leven of zonder dope buiten de prijzen vallen en terug naar waar je vandaan kwam. Voor die sporters is kiezen voor het eerste niet alleen maar immoreel. Er staat genoeg tegenover om minder last van je geweten te hebben.

