Legendarische Jan Jongbloed (1940-2023) hield van vissen, vrouwen en voetbal. ‘In die volgorde’

Een voetbalheld? Jan Jongbloed zou eens aan zijn sigaret getrokken hebben en besmuikt om de term hebben gelachen. Vooruit, hij was misschien wel een ‘aparteling’, zoals dochter Nicole het omschreef in zijn biografie. Jongbloed was vooral wars van kapsones. Indrukwekkende records als voetballer staan nog altijd op zijn naam en in 1974 en 1978 was hij in de WK-finale met het Nederlands elftal heel dichtbij een wereldtitel. Ook bleef hij als international 683 minuten zonder doelpunt. Maar zelf was hij de eerste om dat allemaal te relativeren.

Legendarisch is zijn afwijzing van een aanbod van Ajax in 1974, kort na het WK in Duitsland. De topclub van zijn stad wilde hem hebben, ondanks zijn leeftijd. Hij was al 33 jaar. Jongbloed keepte destijds voor het bescheiden FC Amsterdam. Maar hij had geen zin om zijn vrije woensdag op te geven voor een contract bij Ajax. Dat was zijn vaste visdag. Liverpool wilde hem in die tijd ook hebben. Jongbloed had daar ook geen zin in. Dan moest hij verhuizen.

Sigarenwinkel in de Kinkerbuurt

“Als ik de film terugdraai, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik gewoon niet van verandering hield. Het zijn allemaal kutsmoezen geweest waar ik in die tijd mee schermde, ik durfde het gewoon niet aan”, vertelde Jongbloed in het boek Aparteling van Yoeri van den Busken dat 2019 over hem verscheen. “Zo’n leven als full-prof, die poespas eromheen; het trok me niet.” Hij had naast het voetballen een sigarenwinkel in de Kinkerbuurt, later uitgebreid met hengelsportartikelen.

Jongbloed was een eigenheimer, een socialist maar ook een doodgewone Amsterdammer met een sobere leefstijl. Als kleermakerszoon was hij in november 1940 geboren in Oud-West. Pas op latere leeftijd werd hij in de jeugd van VVA keeper. Amper een paar jaar later tekende hij al zijn eerste profcontract bij de Amsterdamse club DWS. Dat was in 1960. Uiteindelijk zou hij pas in 1985 stoppen met betaald voetbal. Hij was al 44 jaar toen hij als keeper van Go Ahead Eagles tijdens de wedstrijd tegen HFC Haarlem een hartinfarct kreeg. Daarna werkte hij diverse jaren als assistent-trainer bij Vitesse.

Een teleurgestelde Jan Jongbloed na afloop van de verloren WK-finale Argentinië-Nederland in 1978. Beeld ANP / ANP

Eerste ‘meevoetballende’ keeper dankzij Michels

Hij heeft ontzagwekkende records op zijn naam. Hij was de oudste nog actief Nederlandse prof ooit. Hij speelde 711 wedstrijden in het betaald voetbal. Overigens verdedigde hij ‘slechts’ 24 keer het doel van Oranje. De eerste keer was in 1962, de laatste keer in de beladen, verloren WK-finale van 1978 in Buenos Aires. Ernst Happel had toen opnieuw een beroep op hem gedaan, als 37-jarige.

Vier jaar eerder had Rinus Michels de veteraan van FC Amsterdam meegenomen naar het WK in Duitsland. Net als Johan Cruijff beschouwde Michels een doelman als een veredelde veldspeler. Jongbloed werd door zijn goede techniek de eerste ‘meevoetballende keeper’ van het land.

Dat hij nooit bij een topclub had gespeeld? Ach, zei Jongbloed, misschien had VVV nog bij hem gepast. “Vissen. Vrouwen. Voetbal”, zegt hij in de biografie. “In die volgorde.” In het boek is hij er eerlijk over: hij versierde zelf nooit een vrouw, maar als het hem overkwam vond hij het moeilijk zich te verzetten. Zijn echtgenote Dien, in 2012 overleden aan Alzheimer, werd een van de eerste bekende spelersvrouwen van Nederland.

De grootste tragedie in hun leven was de dood van zijn zoon Eric in 1984. Hij werd tijdens het voetballen getroffen door de bliksem. Jongbloed verwerkte het verdriet op zijn eigen manier. Zijn wat cynische typisch Amsterdamse humor bleef hij behouden. In Aparteling zegt hij graag gecremeerd te willen worden. “Hup, verbranden die handel. Weg ermee. En strooi die as maar uit over de Botsholtse plassen.”

Eindigen bij de vissen dus. En dan, het hiernamaals? “Weet ik niet. Dat zie ik tegen die tijd wel. Maar als het klopt dat er wat is, zal ik Dien eens even tegen haar kont klappen.”

