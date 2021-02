Leermeester Dick Advocaat geeft met Feyenoord voormalig adjudant Zeljko Petrovic een pak slaag

Ze ademen voetbal en vonden elkaar ooit als zielsverwanten bij PSV, toen hij nog trainer was en die ander voetballer. Later werkte Dick Advocaat als trainer graag samen met Zeljko Petrovic als rechterhand. Ze vormden bij het Servisch nationaal team, Sunderland en FC Utrecht een koppel en tot voor kort ook bij Feyenoord. Eind januari kon Petrovic de kans om trainer te worden bij Willem II niet laten lopen.

Zondagmiddag zagen ze elkaar terug in De Kuip, wat voor de wedstrijd leidde tot een innige omhelzing op het veld. Daarna waren ze ineens elkaars tegenstander. Terwijl de leerling voortdurend langs de lijn stond, begrensd door zijn coachvak, en in zijn handen klapte om Willem II aan te vuren, was zijn leermeester vooral verbaal aanwezig, met driftige kreten vanuit de dug-out. Die resoneerden door de holle Kuip (‘hup hup’, ‘nú, nú’, ‘nou jij, nou jij’).

Veel te danken aan de Hagenaar

Petrovic had vooraf gezegd het best lastig te vinden tegen Advocaat te spelen. De Serviër heeft veel te danken aan de Hagenaar. Die prees op zijn beurt Petrovic vanwege zijn inzicht, intelligentie en loyaliteit. Dat laatste is in het moderne voetbal niet vanzelfsprekend, zei Advocaat, die zijn vriend graag helpt het imago van ‘Pipo’ van zich af te schudden. Alsof een vrolijke en geëmotioneerde man geen goede trainer kan zijn.

Aanvankelijk leek de adjudant het zijn voormalige baas verdraaid lastig te gaan maken. Willem II begon als de betere ploeg en had de beste kansen. Wriedt kreeg ten onrechte geen strafschop toen hij in de rug werd geduwd. De Willem II-spits dook nog een paar keer op voor Justin Bijlow, die na drie maanden (teenblessure) weer de voorkeur kreeg boven Marsman. Advocaat: “Bijlow zat voor zijn blessure bijna in het Nederlands elftal, hij is mijn eerste keeper.”

Feyenoord speelde in de eerste helft een soort walking football en grossierde in balverlies. Op slag van rust was het ineens raak. Bij de eerste goede aanval sneed Toornstra op aangeven van Diemers dwars door de Tilburgse linies, om daarna de bal achter de Manchester City-huurling Muric te schieten.

Een zorgeloze middag

Het werd alsnog een zorgeloze middag voor Feyenoord. Met lede ogen moest Petrovic toezien dat zijn passie niet langer in zijn ploeg zat. Met veel meer agressie en een hoger baltempo nam Feyenoord snel afstand van de degradatiekandidaat. Bryan Linssen maakte zijn uitverkiezing in de spits opnieuw waar en voerde zijn seizoenstotaal op naar zes. Invaller Sinisterra, Berghuis (strafschop) en invaller Kökcü bouwden de score uit naar 5-0. “Dat je in zo’n korte tijd de wedstrijd helemaal weggeeft, is dramatisch”, zei oer-Feyenoorder Sven van Beek, die zijn debuut als Willem II’er maakte in zijn Kuip.

Na het laatste fluitsignaal beende Petrovic onmiddellijk naar Advocaat, voor een handdruk. Van John de Wolf kreeg de Serviër een bemoedigend schouderklopje. Uitgerekend tegen Petrovic had Feyenoord de grootste competitiezege onder Advocaat geboekt. De Hagenaar gaf na afloop nog een pluim aan zijn vriend, omdat Willem II in de eerste helft ‘heel goed georganiseerd’ had gespeeld.

Advocaat kon het zich permitteren na de rust veel te wisselen, ook gericht op het bekerduel van woensdag tegen Heerenveen. “We hebben daar nog wat recht te zetten.” Het bekertoernooi is van eminent belang voor de Rotterdammers, omdat het de beste weg is naar de Europa League. In de halve finale zou dan Ajax thuis wachten. In de competitie leidt de derde plaats slechts naar de Conference League, het nieuwe Europese derderangstoernooi, dat veel minder geld oplevert. Wat het Advocaat deed, zo winnen van Petrovic? “We speelden niet tegen Zeljko. We speelden tegen Willem II.”

Willem II versloeg eind januari in de eerste wedstrijd onder trainer Zeljko Petrovic in eigen huis Emmen, met 2-0.