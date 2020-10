LeBron James is na zijn zege in de NBA-finals nog grootser, en dan vooral buiten de arena

“Ik zet LeBron James boven Michael Jordan”, zei Los Angeles Lakers-coach Frank Vogel na de gewonnen wedstrijd tegen Miami Heat (106-93) in de NBA-finale van zondagavond. Het vormde de beslissing in de best-of-seven finalereeks (4-2) om de NBA-titel. Vogel: “In mijn ogen is James de beste basketballer ooit”.

Qua statistieken hoeft James, de absolute ster van het Amerikaanse basketbal, alleen Micheal Jordan voor zich te dulden. De 35-jarige James pakte tegen zijn ex-werkgever zijn vierde NBA-titel, met evenzoveel uitverkiezingen als meest waardevolle speler in een finale (MVP) op zijn palmares. De in 2003 gestopte Jordan won beide prijzen zes keer. Als eerste ooit won James zijn prijzen met drie verschillende clubs (in 2012 en 2013 met Miami Heat, in 2016 met Cleveland Cavaliers).

Maar voor James is de vraag of hij de beste aller tijden is niet de belangrijkste. “Professioneel basketballen zal aan mij voorbijgaan. Er zullen nieuwe spelers komen, dus ik kan me niet erg druk maken over wat er op het veld gebeurt. Hoe ik beweeg en loop, waar ik over praat en hoe ik de toekomstige generatie inspireer, is voor mij het belangrijkst”, zei James eerder in de playoffs tegen persbureau AP.

Woelige tijden

En ook in dat opzicht was het voor de man uit Akron, Ohio, een productief jaar. Hij betrad in 2014 al het veld gehuld in een shirt met de tekst ‘I can’t breathe’ (destijds de laatste woorden van de tijdens een arrestatie omgekomen zwarte man Eric Garner) maar na de hervatting van de NBA-competitie spreekt hij zich voortdurend uit over politiek.

De NBA herstartte eind juli in Florida in woelige tijden, temidden van protesten rondom politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. James liet geen interview onbenut om aandacht te vragen voor sociale rechtvaardigheid. “Ik kan niet eens genieten van een overwinning, dat is het trieste’’, sprak James na een gewonnen wedstrijd die volgde op het neerschieten van Jacob Blake op 23 augustus. “We zijn bang als zwarte mensen. Zwarte mannen, zwarte vrouwen, zwarte kinderen. We zijn doodsbang.”

NBA-stadions als stemlocatie

De NBA kwam een door James toegejuichte coalitie overeen, die zich inzet voor sociale rechtvaardigheid. Belangrijk is het promoten van het belang van stemmen tijdens politieke verkiezingen, zeker ook voor minderheden. Zo worden NBA-stadions opengesteld als stemlocatie. Ook betraden James en zijn competitiegenoten regelmatig het veld met een paars shirt met daarop de tekst ‘Vote’. In juni startte James met zijn eigen initiatief More Than a Vote, waarmee hij opkomt voor stemrecht en onderdrukking wil tegengaan.

De zeventiende titel voor de Lakers – waardoor de club nu samen met de Boston Celtics de meest succesvolle NBA-franchise is – werd zondagnacht opgedragen aan clublegende Kobe Bryant, die op 26 januari op 41-jarige leeftijd verongelukte. James zei na de dood van zijn vriend Bryant zijn nalatenschap te willen voortzetten. Zo geschiedde zondagavond.

Lees ook:

Black Lives Matter zorgt voor iets ongekends in de sport: Amerikaanse sporthelden weigeren in actie te komen

Op initiatief van stakende sporters zijn Amerikaanse sportcompetities en evenementen stilgevallen. In de geschiedenis is dit ongekend: de sporters eisen sociale veranderingen.

Verlies door LA Lakers bijzaak op emotionele avond na dood Bryant

De basketballers van de LA Lakers hebben tijdens een emotionele avond verloren van Portland Trail Blazers (119-127). De wedstrijd stond volledig in het teken van de overleden Kobe Bryant.