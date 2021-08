Lavreysen hoopt tot koning van het baanwielrennen te worden gekroond

Wordt het één keer goud? Twee keer? Nee, Harrie Lavreysen wint drie gouden medailles op de Olympische Spelen. En anders is het wel Jeffrey Hoogland, hij kan ook alles...

Zelden waren de verwachtingen voor het olympische baantoernooi bij de mannen zo hoog als deze keer. Nederland heeft een unieke generatie, al ruim vier jaar lang. Met name van Lavreysen wordt vanaf dinsdag veel verwacht. Hij zou de koning van het baantoernooi moeten worden, als wereldkampioen op de teamsprint, de sprint én de keirin.

“Als het normaal gaat, zou het een enorme verrassing zijn als niet Lavreysen of Hoogland de sprint wint”, zei ook de Brit Chris Hoy. “Zij hebben de laatste vier jaar constant met kop en schouders boven de rest uit gestoken en maken bovendien minder en minder tactische fouten.”

Als zelfs Sir Chris Hoy, de grootste Brit in de geschiedenis van de baansport, daar niet omheen kan, dan moet de druk op Lavreysen (24) enorm zijn. Maar daar gaat de favoriet vooralsnog goed mee om. Hij is zoals altijd goedgeluimd, zo vlak voor zijn toernooi. Lavreysen deed inspiratie op na de gouden race van goede vriend Niek Kimmann op de BMX-fiets.

Harrie Lavreysen in 2020 tijdens de wereldkampioenschappen in Berlijn. Beeld Getty Images

Maar de laatste dagen was het moment om bij te praten wel voorbij. De focus lag voor Lavreysen en binnen de ploeg volledig op de wedstrijden, met alle aandacht eerst op de teamsprint, het onderdeel waarop de Nederlandse ploeg zichzelf de bullit train noemt, verwijzend naar de razendsnelle trein die door Japan reist.

De Nederlandse wegploeg offerde één plek op

Drie mannen, drie ronden, waarbij na elke ronde één renner afzwaait. Dat is het principe van de teamsprint. Roy van den Berg trekt één ronde de trein op gang, Jeffrey Hoogland rijdt de tweede ronde nog sneller en Lavreysen geeft alles in de derde en laatste ronde. Als alles goed loopt, neemt Matthijs Büchli de positie van Hoogland over in de halve finale. Om die keus überhaupt te kunnen maken, offerde de Nederlandse wegploeg één plek op, omdat er maar een beperkt aantal atleten naar Tokio mocht afreizen.

Een man extra zorgt voor extra frisheid in een mogelijke finale, de plek waar de Nederlandse ploeg de afgelopen drie jaar de tegenstanders kleineerde. Het verschil liep in de laatste echte internationale krachtmeting, vorig jaar februari alweer, op naar meer dan een seconde, een lichtjaar in het baanwielrennen. Hoe de ploeg er nu voorstaat, is vanwege het ontbreken van competities onbekend. Maar Lavreysen kende geen twijfel: in de training ging het goed.

Ook in de individuele sprint is het oranje boven

Niet alleen in de teamsprint is Nederland superieur, ook in de individuele sprint is het oranje boven. Lavreysen en Hoogland verdeelden de laatste jaren de wereld- en Europese titels op het koningsnummer. Dat toernooi begint woensdag. En dan is er daarna nog de keirin, waar Lavreysen en Büchli kansrijk zijn.

Maar er is altijd diezelfde vraag: met welk innovatief materiaal komen de Britten deze keer? Zij verrasten de laatste olympische cycli altijd met vernieuwingen, waardoor ze ineens razendsnel rondreden. Omdat de organisatie niet meer verrast wil worden, moet al het materiaal waar in Tokio op wordt gereden nu al een keer gebruikt zijn in een wedstrijd én te koop zijn.

Toch lijkt één innovatie onder de radar te zijn gebleven. De Britten rijden rond met een compactere ketting en een kleiner kettingblad. Het scheelt 2,5 millimeter met een standaard ketting; een renner zou er in een rondje tot 25 centimeter verder mee komen. In een sport waar het gaat om honderdsten is dat een flinke verbetering.

Het maakt het olympisch toernooi op voorhand toch een beetje spannend.

Kansen voor Kirsten Wild Kirsten Wild is de belangrijkste Nederlandse medaillekandidaat bij de vrouwen. Zeker op het omnium, waarin meerdere onderdelen moeten worden gereden. Ook heeft ze met Amy Pieters kans in het madison. Laurine van Riessen en Shanne Braspenning komen maandag al in actie, bij de teamsprint.

