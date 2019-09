Latijns-Amerikaanse kracht Ajax betaalt zich ten volle uit tegen Lille

In het stadion dat zich had gevuld met dromen van weer een mooi Europees seizoen, steeg ook dinsdagavond de vertrouwde jubel op. Nee, het is te vroeg om van dat moois te dromen, het mag en kan misschien wel helemaal niet, maar de cijfers van Ajax na de eerste schreden in de nieuwe groepsfase mochten er zijn.

Niet alles klopte bij het nieuwe Ajax, zeker niet, maar de Latijns-Amerikaanse kracht betaalde zich ten volle uit, met doelpunten van Alvarez en Tagliafico, de strijders uit Mexico en Argentinië. Ajax, strijdvaardig en bovenal effectief, won met liefst 3-0 van het best vaardige, maar ondoelmatige Lille.

Dat doelman Onana werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd zei iets over het toch ook soms vreemde, en voor Ajax dan voorspoedige, verloop van de wedstrijd. Maar de cijfers staan in de boeken, als steun in de rug voor het vervolg.

Opwinding genoeg was er geweest op een avond van vooral vragen vooraf, met gezang vanwege een vroeg doelpunt, maar in het slot van de eerste helft toch ook steeds meer tekenen van ongerustheid. Hoe stevig en stabiel, was een vraag geweest, kon Ajax op dit niveau in de nieuwe opstelling zijn, met Alvarez en Martinez op het middenveld en Blind in de defensie, nu met de ook niet grote Veltman weer naast zich? Hoe moest de tegenstand worden ingeschat?

Het gevoel kon al zijn dat een absoluut zwakkere ploeg, zoals vorig seizoen AEK Athene, nu in de poule ontbrak. Dat werd bevestigd. Lille, vorig seizoen verrassend de nummer twee van Frankrijk, bleek ook zonder de verkochte beste spelers een ploeg met geduchte snelheid voorin, een wapen mogelijk in de uitbraak.

Meer plichtsbesef

Ajax had juist zaterdag tegen Heerenveen defensief nog een wankele indruk gemaakt, maar dinsdag voldeed de organisatie in redelijke mate aan de internationale normen. Ach, zo gaat het vaker, Europa roept meer plichtsbesef op. Dat nam niet weg dat Ajax in het laatste gedeelte van de eerste helft enkele benauwde momenten moest doorstaan. Heel vreemd was dat niet: de krachtsverhoudingen konden tussen deze ploegen in dit stadium niet ver uiteenliggen.

Nadat Ziyech de bal op de paal had gejaagd, was Ajax in het eerste kwart nog op voorsprong gekomen. Promes kon de bal inkoppen na een voorzet van Tagliafico, met enige dank ook aan de weifelende doelman Maignan (1-0). Lag het daarna aan de nieuwe opstelling, na het vertrek van de talenten De Ligt en De Jong, dat Ajax gaandeweg in het nauw werd gedreven? Is die niet stevig genoeg?

De vraag mag zijn of Ajax daarin zo goed kan worden als vorig seizoen, of dat überhaupt mag worden gevraagd. Maar niet vergeten mag worden dat Ajax zich vorig seizoen in deze fase ook niet geolied bewoog. Dat kwam (veel) later pas. Nee, Ajax werd teruggedreven door de handigheid van de tegenstander. Doelman Onana hielp zijn ploeg weer eens met de voet, na een vaardig uitgespeelde aanval.

Zo kan dat gaan in Europa: een wedstrijd volledig in de hand hebben is nauwelijks mogelijk. Maar Ajax knakte niet en richtte zich al vroeg na rust op, met de juiste mentaliteit voor dit niveau. Een van de waardevolle nieuwkomers op dat vlak sloeg een gat van gewicht. De Mexicaan Alvarez, bediend door Neres, liet de bal naar de verste hoek zeilen (2-0).

Hoe belangrijk dat was, bleek nog in het eerste kwartier van de tweede helft. Lille bleef uitbreken en Osimhen kopte de bal van dichtbij op Onana. Zo’n avond was het ook, waarop zoiets meezat. Sterker, luttele minuten later sloeg Ajax wel weer toe, en hoe. Na een hoekschop van Ziyech kopte de Argentijn Tagliafico steenhard in (3-0).

Wéér hij, hij had het tegen Heerenveen ook al zo gedaan. Over mentaliteit gesproken. Niet alle vragen konden positief worden beantwoord, maar hoe gewichtig zijn niet de Latijnse wapens, van Tagliafico en de krijgers Alvarez en Martinez die in zijn geest zijn aangesloten? Zo gewichtig kunnen ze zijn dat het ook als niet alles klopt goed kan komen – een lekker gevoel voor trainer en medespelers.

