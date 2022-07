Laten we hopen dat er op de Franse feestdag weer een échte bergkoning opstaat

Er gaat niets boven een Touretappe met pak ‘m beet drie Alpenreuzen. Voor echte man-tegen-man-gevechten heb je geen kasseien nodig die de koers hooguit kunnen verpesten maar bergen, het liefst zo hoog mogelijk.

Woensdag ligt de finish op de Col du Granon, een vergeten reus waar het tourpeloton pas één keer eerder kwam, in 1986. Donderdag, niet toevallig de Franse feestdag quatorze juillet, liggen drie bergen van de hors catégorie in het verschiet, met aankomst op de Alpe d’Huez.

Wie doorgaans het best naar boven fietst wint de mooiste trui, die met de bollen. Iets te vaak gaat deze trui echter naar een klassementsrenner of zelfs de winnaar van de gele trui, zoals de afgelopen twee edities naar Tadej Pogacar.

Puntentelling aangepast

Om het de Sloveense alleskunner moeilijker te maken heeft de Tourorganisatie de puntentelling aangepast. Er zijn geen aankomsten bergop met dubbele punten, een voordeel voor renners die van de bergtrui een doel maken.

Mijn favoriete bergkoning uit de recente jaren is Warren Barguil. Hij was jong, Frans, brutaal en liet niemand zijn plan doorkruisen. Het was de Tour van zijn leven in 2017 met overwinningen in Foix en bovenop de Col d’Izoard.

Dit jaar lijkt Barguil nog niet op die bergkoning. Aan de andere kant: hij rijdt ook niet slecht en op één berg van de buitencategorie zijn meer punten (20) te verdienen dan de nummer één in het bergklassement Simon Geschke (19) nu heeft.

Welke bergkoning staat op?

In 2017 legde Barguil de basis van zijn bollentrui op quatorze juillet, in een etappe die bol stond van spektakel, met gevechten op verschillende fronten en de Fransman die kleppers Quintana, Contador en Landa erop legde in een sprintje.

Laten we hopen dat er op de Franse feestdag weer een bergkoning opstaat. Misschien heet hij wel Warren. De mooiste trui verdient een winnaar als Barguil.

Redacteuren Koos Schwartz, Joris Belgers, Johan van Heerde en Lukas van der Storm schrijven deze weken een wisselcolumn ter gelegenheid van de Tour de France.

