Lasse Schöne, een baken van rust op het Nijmeegse middenveld

“Lasse! Lasse!” Hoewel NEC-voetballer Lasse Schöne woensdagavond met duidelijke cijfers verliest van FC Utrecht (0-3), wint hij de populariteitspoll glansrijk. Tientallen kinderen proberen vanachter een dranghek zijn aandacht te trekken in de gracht van stadion De Goffert. Voor een handtekening, een foto of zijn wedstrijdshirt. Schöne, 35 jaar oud, neemt alle tijd voor de jonge fans, ook al staat zijn gezicht op onweer na de eerste thuisnederlaag van NEC.

Even later komt de Deen hinkend de mixed zone binnenlopen. Was het een blessure waardoor hij een kwartier voor tijd gewisseld werd voor collega Bruijn? “Neuh”, zegt hij zuinig. Smalend: “Ouderdom, hè?”

Afgelopen zomer keerde Schöne na een lange voetbalreis terug bij NEC, de club die hij eerder diende tussen 2008 en 2012. “Lasse is de hoeksteen van ons project”, loofde technisch directeur Ted van Leeuwen. “De nieuwe toekomst van NEC begint bij hem.”

Stabiele eredivisieclub

Warme woorden, die tegelijkertijd ook het verantwoordelijkheidsgevoel van Schöne prikkelen. Hij, de man die op zestienjarige leeftijd naar Nederland kwam en achtereenvolgens voor Heerenveen, De Graafschap, NEC, Ajax, Genoa en weer Heerenveen speelde, wordt gezien als gids bij de promovendus uit Nijmegen. “Uiteindelijk hoop ik dat we een stabiele eredivisieclub kunnen maken van NEC”, zegt Schöne. “Maar dan moeten we nog wel een paar stappen maken.”

De routine van Schöne is zichtbaar tegen FC Utrecht. De Deen is een baken van rust op het middenveld van NEC, waar hij samen met een andere oudgediende, de Paraguayaanse aanvoerder Edgar Barreto (37), het spel controleert. De centrale verdedigers Márquez en Odenthal geven de bal met een gerust hart aan het tweetal.

Schöne maakt zich niet snel druk, lijkt het. En waarom zou hij ook? Hij speelde in 2017 de Europa League-finale met Ajax en kwam twee jaar geleden nog uit in de halve finale van de Champions League. Met de Amsterdammers, waarvoor hij zeven seizoenen speelde, won hij drie landstitels. Schöne is nu een totaal andere speler dan degene die in 2008 neerstreek in Nijmegen. “Toen speelde ik heel aanvallend, nu juist verdedigend”, zegt hij, leunend tegen een hek. “Ik probeer rust te brengen.”

Ontnuchterende start

In de eerste vijf speelronden viel Schöne op in twee lijstjes. Hij was na Maher, zijn directe tegenstander bij FC Utrecht, de speler met de meeste balveroveringen in de eredivisie. Daarnaast had hij na Joey Veerman (Heerenveen) de meeste passes voorwaarts.

Allemaal leuk en aardig die statistieken, maar na een ontnuchterende competitiestart bij Ajax (5-0), overwinningen tegen PEC Zwolle (2-0) en Heracles (0-1) en remises met Willem II (0-0) en Sparta (1-1) volgt woensdagavond de eerste thuisnederlaag voor NEC. “Een lesje in effectiviteit en volwassenheid”, noemt Schöne het. Vooral de openingstreffer in de zevende minuut, een harde knal van Ramselaar, zit hem dwars. “Om die goal ben ik pissig, omdat we daar onze afspraken niet nakomen.”

Ondanks de offensieve bedoelingen van NEC loopt FC Utrecht na rust uit naar 0-3 via Douvikas (bekeken schot) en opnieuw Ramselaar (op aangeven van Mahi). “De kansen die we creëren, moeten we maken”, vindt Schöne. “We zijn geen Ajax, dat twintig kansen per wedstrijd krijgt.”

Dan wordt het gesprek onderbroken door de persvoorlichter van NEC. Schöne heeft nog wat clubverplichtingen. Achter de dranghekken hebben de kinderen het door. “Lasse! Lasse!” gillen ze. Dit keer tevergeefs.

