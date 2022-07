Lampaert eerste leider in Tour 2022 na zege in tijdrit Kopenhagen

Mathieu van der Poel heeft de hoop op een nieuwe gele trui in de Tour de France nog niet opgegeven. Er was even de gedachte dat de openingstijdrit, vrijdag in Kopenhagen, hem op te grote achterstand zou zetten. Maar door een goede tijdrit in de stromende regen staat hij vijfde, op dertien seconden van winnaar Yves Lampaert. “Dit biedt perspectief.”

Het was vrijdag al vroeg in het raceprogramma spitsuur voor de favorieten. Vanwege de verwachte regen laat in de middag startten Van der Poel en onder anderen Filippo Ganna, Tadej Pogacar en Wout van Aert (uiteindelijk vierde, derde en tweede) al vroeg, in de hoop dat het asfalt nog droog zou zijn. Dat gebeurde niet, het regende al flink voordat de eerste renner om 16.00 uur van start ging. Pas later droogde het op, en dat was de reden dat Yves Lampaert nog onder de toptijden van de eerste drie kwam.

Van der Poel noemde zijn vijfde plaats ‘beter dan verwacht’. “Maar op de rechte stukken kon ik niet het vermogen rijden dat ik vaak wel kan”, vertelde hij onder het zeil van de teambus, waar de regen op bleef vallen. “Hoe dat komt? Geen idee. Goede benen komen niet op bestelling.”

Schade beperken

Toch was hij blij dat zijn opdracht voor de dag was gelukt: de schade beperken. Want stiekem is ook dit jaar de gele trui een doel, en zo vaak traint hij niet op de tijdritfiets. Sterker nog, een speciaal voor hem gemaakt pak van duizenden euro’s droeg hij op de dag voor de wedstrijd pas voor het eerst.

De komende dagen in Denemarken verwacht hij geen grote verschillen, vertelde Van der Poel. Hij helpt in de sprintvoorbereiding voor ploeggenoot Philipsen. Daarna liggen er kansen, zeker in de kasseienetappe woensdag. Aan de andere kant is ook Lampaert specialist op de steentjes. Maar zoals Van der Poel vooraf al had gezegd: “In de Tour is alles moeilijk.”

