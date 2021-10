Lager opgeleiden zijn door corona minder gaan bewegen, en dat blijft waarschijnlijk zo. ‘Echt zorgwekkend’

Het verschil was er altijd al: mensen met een lagere opleiding en een lager inkomen deden minder aan sport dan hoger opgeleiden en mensen met een hoger inkomen. Dat verschil is het afgelopen jaar tijdens de coronapandemie flink vergroot. Dit blijkt uit onderzoek over ruim 17.000 mensen van 25 jaar en ouder. Het effect is waarschijnlijk niet tijdelijk, maar zal een blijvend karakter hebben, denken de onderzoekers.

Honderdduizenden mensen zijn afgehaakt

Tijdens de lockdowns zijn sportverenigingen en sportscholen vorig jaar lange tijd op slot gegaan. Mensen met een hogere opleiding of goed inkomen hadden altijd al de neiging om meer individueel te sporten, zoals hardlopen en fietsen. Zij konden dit blijven doen tijdens corona. Voor lager opgeleiden of mensen met een smallere beurs blijkt de sociale component van sporten belangrijker.

Het opvallendste aan het onderzoek is dat zij lang niet allemaal weer gingen sporten toen de verenigingen en sportscholen hun deuren langzaam weer mochten openen. Daardoor zijn honderdduizenden mensen uit lagere sociaal-economische groepen voorlopig afgehaakt. Tegenover elke gestopte twee sporter met een hogere opleiding staan drie gestopte sporters met een lagere opleiding.

In het onderzoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), de Rijksuniversiteit Groningen en de Aletta Jacobs School of Public Health is mensen niet gevraagd naar de reden van minder sporten en bewegen. Volgens sporteconoom Willem de Boer, een van de auteurs van het onderzoek dat is gepubliceerd in Preventive Medicine, zijn er meerdere verklaringen. “Toen fitnessclubs sloten, gingen sommige lessen deels online verder. Maar lang niet iedereen deed daaraan mee. Ook kan niet iedereen meteen die switch van de sportvereniging naar ongeorganiseerd hardlopen of fietsen maken. Bovendien is wielrennen best duur”, aldus De Boer. Van oudsher kiezen lager opgeleiden gemiddeld eerder voor een teamsport. “De behoefte aan een sociale omgeving is groter.”

‘Mensen pakken de draad niet zo snel op’

De 17.749 mensen die aan het Lifelines Corona-onderzoek meededen, gaven vanaf maart tot december 2020 elke twee weken informatie over hun beweeg- en sportgedrag. Vertaald naar heel Nederland geven de uitkomsten aan dat minimaal 900.000 lager opgeleiden minder zijn gaan bewegen. Daar staat tegenover dat er iets meer dan 300.000 lager opgeleiden meer gingen bewegen. Het netto effect is dus dat er zo’n 600.000 lager opgeleiden minder gingen bewegen. De groep van hoger opgeleiden is in Nederland twee keer zo groot maar daar is het netto-effect desondanks kleiner: 400.000 mensen die minder gingen bewegen.

De Boer: “We hadden verwacht dat na de zomervakantie in 2020, toen de meeste beperkende maatregelen opgeheven waren, weer naar het oude normaal zouden gaan, maar dat is niet gebeurd. Dat is echt zorgwekkend. Mensen pakken de draad niet zo snel op.”

Verenigingen, veel bonden en sportkoepel NOCNSF hebben daar onvoldoende actie op ondernomen, vindt de sporteconoom. “Ik maak me zorgen over de georganiseerde sport in Nederland. Wordt er wel genoeg gedaan om leden terug te krijgen? We zien nu een generatie jongeren die door corona misschien wel verloren gaat voor sporten”, zegt De Boer. “Van NOCNSF verwacht je dat ze met een idee komen, en met een goed plan naar het ministerie van VWS stappen: hoe krijgen we Nederland weer aan het sporten?”

Fors dalende ledenaantallen

Diverse sportbonden kampen met fors dalende ledenaantallen. De sportscholen meldden in september nog altijd ongeveer een half miljoen abonnementen minder te hebben. De sociaaleconomische kloof in sporten bewegen vergroot ook de gezondheidskloof, zegt De Boer.

Wat moet er gebeuren? “Laten we beginnen bij de kinderen. School is de plek waar álle kinderen, arm of rijk, zijn. Met professioneel beweegonderwijs op basisscholen, met meer uren en meer variatie, kunnen kinderen er achter komen wat ze leuk vinden. Vervolgens moet je ze dan naar een vereniging leiden en zo veel mogelijk drempels, zoals hoge kosten, wegnemen. Verenigingen zouden ook weer naar de wijk toe kunnen gaan. Ze zitten nu vaak geconcentreerd op één complex aan de rand van een dorp of stad. Afstand is ook een drempel.”

