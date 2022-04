Kwiatkowski schrijft opnieuw Amstel Gold Race op zijn naam

Net als vorig jaar eindigde de Amstel Gold Race in een bloedspannende sprint a deux, en net als vorig jaar was er na de finish grote onduidelijkheid over wie er gewonnen had. Dit keer trok de INEOS-renner wél aan het langste eind. En dat terwijl Cosnefroy de eerste was die durfde te juichen, toen de wedstrijdradio hem als winnaar uitriep. Door een blunder van de jury bleek dat bij nadere bestudering van de finishfoto foutief te zijn. Niet hij, maar Kwiatkowski had zijn voorwiel duidelijk als eerste over de finish gedrukt.

Cosnefroy en oud-winnaar Kwiatkowski waren in de laatste tien kilometer weggeglipt, nadat één van de vele Limburgse heuvels niet de scherprechter kon zijn waar de wedstrijdorganisatie op had gehoopt, en daar dit jaar speciaal het parcours voor had omgegooid. Niet viel de beslissing op de Eyserbosweg, de Keuterberg, of de Cauberg - afgezien van wat speldenprikjes hielden de favorieten hun kruid daar droog.

Na de beklimming van de loeistijle Keuterberg ontstond er wel een elitegroepje. In de laatste tien kilometer wisten Cosnefroy en Kwiatkowski hieraan te ontkomen, waarna het eindspel werd ingezet. De samenwerking tussen de overblijvers stokte, mede dankzij stoorzender Tom Pidcock, ploeggenoot van de uiteindelijke winnaar. Favoriet Mathieu van der Poel poogde in een ultieme jump het kunststukje van drie jaar geleden te herhalen, maar kon de twee ook niet meer bijhalen. Tiesj Bennoot eindigde uiteindelijk als derde.

Lees ook:

Marta Cavalli verrassende winnaar Amstel Gold Race

Een winnares waar weinigen rekening mee hadden gehouden - blijkbaar ook haar collega’s in de kopgroep niet.