Kwiatkowski en Carapaz bezorgen ploeg Ineos alsnog succes in Tour

De Pool Michal Kwiatkowski en de Ecuadoraan Richard Carapaz zijn donderdag samen als eerste over de finish gekomen in de achttiende etappe van de Tour de France. Het was de laatste bergrit, wel volgt zaterdag nog een individuele tijdrit met aankomst bergop. De Tourjury wees van de ploeggenoten Kwiatkowski als ritwinnaar aan. Het betekende alsnog een succesje in de Tour voor de ploeg Ineos-Grenadiers. Het Britse team dat de afgelopen jaren heerste in de Tour zag kopman Egan Bernal eerder opgeven. De Colombiaan, de Tourwinnaar van vorig jaar, kwam er dit jaar niet aan te pas.

Michal Kwiatkowski na zijn winst: “Ik heb vele mooie momenten beleefd in het wielrennen. Dit was een nieuwe ervaring”, vertelde de renner van Ineos-Grenadiers. “Richard en ik hebben zo lang samen voorop gereden. Op een gegeven moment wisten we dat we het zouden halen. We hebben echt genoten van de laatste kilometers. Het was een collectieve prestatie van de ploeg. Een beloning voor het vele werk van de afgelopen dagen.”



In de strijd om de gele trui veranderde er niets. Geletruidrager Primoz Roglic, de Sloveen van Jumbo-Visma, kwam een kleine 2 minuten na de ritwinnaar over de finish in gezelschap van zijn naaste belagers: zijn landgenoot Tadej Pogacar en de Colombiaan Miguel Ángel López. Vrijdag is een relatief vlakke etappe van Bourg-en-Bresse naar Champagnole. Voor de klassementsrenners zal het er pas zaterdag weer om spannen, met een individuele tijdrit over 36 kilometer met aankomst bergop.

De verwachting dat vanuit de start een grote groep renners zou wegrijden uit het peloton kwam uit. Het waren er 32 waarbij de ploegen Ineos-Grenadiers, Movistar en Sunweb met ieder vier renners het best vertegenwoordigd waren. De eerste beklimming, de Cornet de Roselend, zorgde meteen voor strijd. De Zwitser Marc Hirschi pakte er belangrijke punten voor het bergklassement. Het peloton volgde op een kleine 3 minuten.

Ook op de volgende col, de Côte de la route des Villes kwam Hirschi weer als eerste boven met Carapaz in zijn wiel. Richting volgende berg, de Col des Saisies, sloten drie renners aan onder wie de Spanjaard Pello Bilbao en Kwiatkowski. Hirschi kwam weer het eerste boven, maar de Zwitser ging onderuit in de afdaling en moest in achtervolging. Hij miste daardoor de 10 punten op de Col de Aravis, een klim van de eerste categorie. Die waren voor Carapaz.

Het Ineos-duo liet op de laatste zware klim van deze Tour Bilbao achter. De Ecuadoraan pakte de punten op de Montée du plateau des Glières en veroverde daarmee de bergtrui. In de achtergrond pakte Pogacar ook nog wat puntjes. De groep Roglic reed op 5 minuten van de koploper al niet meer voor de ritzege. De favorieten deden elkaar geen pijn meer al moest de Australiër Richie Porte, de nummer 4 in het klassement, nog wel even achtervolgen na een lekke band.