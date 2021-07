Kwartfinales EK: welke sterren zijn er nog over?

Ze waren vooraf de uithangborden van het EK, want het voetbal en het publiek hebben sterren nodig. Inmiddels moeten veel van die grootheden thuis of vanaf een vakantieadres de beslissende fase van het toernooi volgen.

Nog voor de kwartfinales, vrijdag- en zaterdagavond, is het EK beroofd van voetballers die tot de verbeelding spreken. Ronaldo en Mbappé voorop, met in hun kielzog gelauwerde en dure vedetten als Modric, Benzema, Pogba, Pepe, Müller, Kimmich, Kroos, Havertz, De Jong, Depay en Wijnaldum. Van veteranen als Lewandowski, Bale en Hamsik – toch ook klinkende namen – was dat verwacht, gezien de zwakte van hun nationale ploeg.

Evenementen als het EK hebben sterren nodig, voetballers met uitzonderlijke kwaliteiten. Ze beklijven, dat buitenkantvoetdoelpunt van Modric tegen Schotland, de sprint van Ronaldo over 97 meter voor zijn doelpunt tegen Duitsland, de oogstrelende krul in de kruising van Pogba tegen Zwitserland.

De collectieven triomferen op dit EK

Vrijdagavond staan met Kevin De Bruyne (mits hersteld van zijn blessure) en Romelu Lukaku twee van de overgebleven sterren in het veld. Wie zijn er verder over? Schick, de Tsjechische kwelgeest van De Ligt die al vier keer scoorde, een keer zelfs subliem? Pedri, de jonge Spanjaard en zijn landgenoten Morata of Sarabia. Sterling, die bijna alle Engelse treffers (drie van de vier) produceerde? De Deen Dolberg, trefzeker in de kwartfinale. Misschien Jarmolenko dan, de man die de martelgang Zweden-Oekraïne met een schitterende passje met de buitenkant van een lichtpuntje voorzag? Toch Insigne, Immobile of Spinazzola van Italië, of Locatelli, speler van Sassuolo, zeer bescheiden middenmoter in de Serie A?

Deze onzekere opsomming geeft het al aan: het zijn tot dusver niet de individuen, maar de collectieven die triomferen op dit EK, ploegen die een goede tactische organisatie paren aan teamgeest. Zwitserland, Tsjechië, Italië, Denemarken en Oekraïne, allemaal in de kwartfinale, zijn geen ploegen met arrivés; ze overleefden omdat het bij hen op het juiste moment klopte. Opvallend is dat daarbij drie van de beste nummers drie uit de poulefase zitten, terwijl drie groepswinnaars er al uit liggen. Het bevestigt opnieuw hoe weinig die eerste ronde zegt voor het vervolg.

De Tsjech Patrik Schick dwingt Matthijs de Ligt tot een handsbal die hem rood op zou leveren. Beeld EPA

De collectieve kracht van de overblijvers blijkt ook uit de variatie aan doelpuntenmakers. Spanje maakte er mede door de enerverende pot tegen Kroatië (5-3) al elf en deed dat met zes verschillende spelers. Italië en Denemarken hadden voor hun negen treffers vijf spelers nodig. Van de voorlopige topscorers van het toernooi, Ronaldo (5), Benzema, Forsberg en Schick (allen 4), doet alleen de laatste nog mee.

Lekker onvoorspelbaar

Is het toernooi zonder veel vedetten per se minder aantrekkelijk? De cijfers laten zien dat aanvallend voetbal niet tot uitschakeling hoeft te leiden. Spanje had het meeste balbezit (57,5 procent) van alle ploegen en de meeste doelpogingen op dit EK kwamen van Italië (87), Denemarken (77), Spanje (68) en Zwitserland (60). Gemiddeld vielen er 2,80 doelpunten per wedstrijd. Dat aantal werd voor het laatst in 1982 op een groot toernooi behaald (2,81). Op het vorige EK in 2016 was dat gemiddelde slechts 2,12. Kanttekening: er komen nog zeven duels.

De uittocht van supersterren kan erop wijzen dat dit op elkaar gepropte coronaseizoen net wat te veeleisend voor hen was. Diverse opvallende spelers op dit EK, die bij hun club minder in actie kwamen, zitten nog wel in het toernooi: de Spanjaard Sarabia, de Oekraïner Jarmolenko en de Zwitser Shaqiri. Wordt een van hen dan de ster van dit toernooi? Voor De Bruyne lijkt dat lastig te worden. Hij is geblesseerd en verscheen donderdag niet op de training. Haris Seferovic dan? Of tóch Kane, Sterling of Lukaku? Tot nu toe was er amper een peil te trekken op dit EK. Laat die onvoorspelbaarheid nog maar duren tot de finale op Wembley.

