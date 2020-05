Kwart atleten in geldnood, maar NOC-NSF belooft meer financiële zekerheid

Take Zonneveld (23), paralympiër

Take Zonneveld uit Schiedam, kogelstoter: “Ik miste vorig jaar op vier centimeter de limiet voor het WK. Ik heb nu de selectiestatus en krijg 300 euro per maand voor mijn onkosten. Daarvan betaal ik de benzine om vier keer per week naar Papendal te rijden om te trainen. Gelukkig woon ik nog bij mijn ouders, wat veel scheelt. Ik heb geen uitkering. Ik word voor 100 euro per maand gesponsord door de Rotary Schiedam. Verder verdiende ik zo’n 400 euro per maand met één dag per week werken bij een binnenbouwbedrijf, maar dat houdt per 1 juni op. Sponsors vinden? Dat blijft voor een paralympische sporter gewoon heel lastig.”