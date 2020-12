Kwaliteitsarm Feyenoord verliest maar heeft nog altijd kans

Voor de aftrap had Feyenoord stiekem de hoop dat het zich op deze druilerige avond misschien al zou plaatsen voor de knockout-fase van de Europa League. Dat is sinds het seizoen 2014-2015 niet meer gelukt. Maar in een paar minuten, kort voor en kort na rust, vervloog dat perspectief. Vreemd genoeg is de thuisnederlaag tegen Dinamo Zagreb nog altijd niet funest. Winst volgende week in Oostenrijk tegen Wolfsberger AC brengt de Rotterdammers alsnog bij de laatste 32 in het Europese toernooi.

Dat zou een even wonderbaarlijke als bizarre ontsnapping zijn, gezien de zeer povere staat van dit Feyenoord. De ploeg ploegt zich zeer moeizaam door de competitie en Europees is het niet beter. De lange lijst van afwezigen is daar geen excuus voor. Donderdagavond had Dick Advocaat in vergelijking met de beroerde vertoning tegen FC Utrecht van zondag weer de beschikking over Toornstra, Kökcü en Malacia. Aan de mentaliteit schort het evenmin. Ook tegen Dinamo Zagreb bleef Feyenoord op het tandvlees vechten tegen de realiteit dat het kwalitatief gewoon tekortschiet. Of zoals Advocaat het na afloop wat eufemistisch uitdrukte: “Het gaat niet vanzelf bij ons.”

Weinig creativiteit

Want wie zou volgende week in Klagenfurt Feyenoord wel aan doelpunten moeten helpen? Berghuis speelde net als tegen Utrecht weer heel matig. Narsingh maakte geen moment duidelijk waarom hij weer eens in de basis stond. De jonge Bannis (18) liep er in de spits verloren bij. Hij was na een dik half uur in het veld gekomen toen Linssen - noodgedwongen spits - met een spierblessure uitviel. Opnieuw een aanwijzing hoezeer deze bomvolle kalender zijn tol eist.

De ploeg van Advocaat had aanvallend weer veel te weinig creativiteit om het een stugge ploeg als Dinamo Zagreb lastig te maken. Op een paar halve kansjes in de tweede helft na - voor Bannis, Berghuis en invaller Bottegin - wist Feyenoord niet gevaarlijk te worden. Vrij probleemloos bleven de Kroaten voor de vijfde wedstrijd op rij in de Europa League verschoond van tegentreffers.

Vanaf de zijlijn bleef Advocaat zijn ploeg wel opzwepen. Aan passie heeft de 73-jarige Hagenaar, die deze week vertelde dat hij na dit seizoen echt stopt, nog altijd niet ingeboet. Toen de grensrechter Daniel Cook het in de eerste minuut waagde om te vlaggen voor een overtreding van Kökcü stormde hij weer wild gesticulerend lang de lijn richting de Engelsman. Advocaat weet die spelletjes wel te spelen, om zo de arbitrale leiding wat te beïnvloeden.

Strafschop

Dat had weinig effect, integendeel. Het was nota bene grensrechter Cook die in het begin van de tweede helft het definitieve vonnis velde over Feyenoord. Scheidsrechter Kavanaugh wilde zelf de 0-2 van Majer afkeuren maar na beraad van Cook kwam hij daarop terug. Pal voor rust was Feyenoord vrij onverwachts op achterstand gekomen. De directe aanleiding zat in de aftocht van Uros Spajic. De Servische verdediger van Feyenoord was na een harde botsing met een hoofdwond en groggy net van het veld gelopen toen de Kroaten tegen tien man meteen toesloegen. Kökcü veroorzaakte een strafschop, al de vierde die Feyenoord dit toernooi tegen kreeg. Petkovic schoot raak.

Het voorval typeert volgens Advocaat dat de Wet van Murphy momenteel van toepassing lijkt op zijn ploeg. “Alles wat tegen kan zitten, zit tegen.” Hij vond de scheidsrechter ‘verschrikkelijk’. “Maar Spajic had ook gewoon moeten blijven liggen tot er een brancard kwam. Daar moeten wij nog volwassener in worden.” Advocaat, die deze week zijn afscheid na dit seizoen aankondigde, blijft dus kansen op verbetering zien.

Lees ook:

Thom de Boer en Valerie van Roon naar Tokio: ‘Klopt het scorebord?’

De zwembond KNZB heeft gekozen voor een keihard olympisch selectiesysteem. Twee clubzwemmers zorgden voor de verrassing van de dag. Thom de Boer en Valerie van Roon mogen naar Tokio.

Als we weten hoe aerosolen zich in het stadion bewegen, kan er wellicht weer publiek bij wedstrijden

In de Johan Cruijff Arena onderzoekt de TU Eindhoven welke concentraties aerosolen blijven hangen in een voetbalstadion, en hoe de lucht te reinigen is. Het kan helpen snel weer publiek toe te laten bij sportwedstrijden. Een reportage.