Kunstrijdster Lindsay van Zundert weet nu dat ze geen robot is

Een meisje is ze nog. Zestien jaar jong. Vlaggendraagster op de komende Olympische Spelen en de hoop van kunstrijdend Nederland, dat het al zo lang zonder internationaal succes heeft moeten stellen. Over druk gesproken. Hoe onbevangen kun je dan nog schaatsen?

Lindsay van Zundert spaart zichzelf niet. “Mijn hoofd is ontploft op een belangrijk moment. De rittberger mis ik nooit, maar nu wel.” Door een val tijdens de korte kür, donderdag in Tallinn, zit het Europees kampioenschap er al op. Ze heeft zich niet geplaatst voor de vrije kür, waaraan zaterdag de beste 24 rijdsters mee mogen doen.

Daar baalt ze van. Natuurlijk. Maar ze klinkt alweer monter over de telefoon vanuit Estland. “Ik kom er wel overheen. Met nu blijven inkakken, schiet niemand wat op.”

Het zijn de woorden van een vroeg volwassene; een tiener die de topsportwetten al kent. Tegelijkertijd zijn het ook de woorden van een jonge vrouw die bij wijze van oefening haar moeder dit toernooi heeft thuis gelaten, omdat ze straks in Peking ook alles zelf moet doen: haar make-up, haar haar, de planning.

Het was een gekkenhuis de afgelopen dagen

Dus zat Chantal Vervuren donderdag in Etten-Leur voor de televisie. Ze appte haar dochter na de wedstrijd dat die het misschien wel te goed wilde doen. “Ik denk dat Lindsay nu voelt dat er meer mensen geïnteresseerd zijn en meekijken. Dan wil je laten zien wat je kan. De druk is hoger. Daar zal ze mee om moeten leren gaan.”

Vanaf het moment dat Van Zundert zich plaatste voor de Spelen, als eerste Nederlandse kunstrijdster in 46 jaar, staat ze in de spotlights. De afgelopen dagen was het helemaal een gekkenhuis geweest, nadat bekend werd dat zij samen met Kjeld Nuis de driekleur bij de openingsceremonie mag dragen. Daar had ze zelf om gevraagd. In een gesprek met haar opa fantaseerde ze erover hoe dat zou zijn. “Maar dat zullen ze me vast niet meteen de eerste keer laten doen.” Hij adviseerde haar om er gewoon naar te informeren.

Alle aandacht was leuk geweest. Maar misschien wel te veel. Toen Van Zundert het ijs op stapte voor de start van haar Europese kampioenschap - haar tweede toernooi pas bij de senioren - vlogen haar gedachten alle kanten op. “Ik dacht overal aan, behalve aan datgene waar ik aan moest denken. Heel raar. Mijn focus was weg. Hoe zouden de Spelen gaan? Over een paar weken vertrek ik al. Dat schoot allemaal door mijn hoofd. Leuk om over na te denken, maar niet op dat moment.”

Stress omzetten in prestaties

Van Zundert heeft een reputatie als koele kikker, iemand die weinig fouten maakt. Vrijwel altijd weet zij stress en spanning om te zetten in prestaties. Dit kan een keer gebeuren, stelt ze nuchter vast. “Ik ben ook geen robot.” Alle hectiek in de aanloop naar dit laatste meetmoment voor Peking had veel energie opgeslokt. Toch wil ze niet zeggen dat ze daardoor de finale heeft gemist. “Uiteindelijk ben ik degene die het moet doen. Ik sta daar. Uiteindelijk is het mijn fout.

“Ik heb er wel van geleerd. Hou je hoofd erbij, ook als de warming-up niet lekker gaat of als je je niet heel zeker voelt op het ijs. Ik doe zoveel sprongen op de training. Die gaan vrij weinig mis. Ik kan het dus. Het gaat om je focus, de concentratie en vertrouwen in jezelf hebben. Deze wedstrijd heeft me wel wakker geschud.”

Top-10 Lindsay van Zundert behoort potentieel tot de top-10 van Europa, stelt Karen Venhuizen, disciplinemanager kunstrijden van de schaatsbond en zelf jarenlang Nederlands kampioen. “Ik heb zelden een sporter gezien met zo’n enorme drive. Lindsay wil zichzelf altijd verbeteren. Iedere training opnieuw.” Voor het Nederlandse kunstrijden is Van Zundert enorm belangrijk, weet Venhuizen. “Heel veel sporters zeggen dat het hun droom is om naar de Olympische Spelen te gaan. In onze sport leek dat een utopie. Lindsay maakt die droom tastbaar. Daarmee is ze een inspiratiebron voor velen.”

