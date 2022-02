Kunstrijder Chen stuwt zijn sport naar nieuwe hoogten

In het spanningsveld tussen de artistieke en atletische kant van zijn sport heeft kunstrijder Nathan Chen nieuwe grenzen doorbroken. De Amerikaan schaatste in Peking op de korte kür met 113,97 punten een nieuw wereldrecord. Daarmee verwees hij zijn Japanse concurrenten voorlopig naar het tweede plan. In de nacht van woensdag op donderdag is de vrije kür.

Met zijn foutloze optreden revancheerde Chen (22) zich voor zijn debuut in Pyeongchang, vier jaar geleden. Toen ging het juist op de korte kür mis. Nu liet hij op de muziek van La bohème een viervoudige flip zien, net als een viervoudige lutz, drievoudige toeloop en drievoudige axel. Allemaal technisch perfect uitgevoerd.

Vier keer om de eigen as

Chen is, zeker ook met dit optreden, een van de aanjagers van de evolutie in zijn sport. Meer nog dan in de pirouetten en passencombinaties laat die zich in de sprongen zien. Voor een viervoudige versie moet een rijder zo snel zo hoog springen dat er tijd genoeg is om voor de landing vier keer om de eigen as te roteren. Meestal duurt de vlucht door de lucht twee derde van een seconde.

Drievoudig wereldkampioen Chen geniet ervan het uiterste van zijn lichaam te vragen. Eerder zei hij: “Wie artisticiteit wil zien, moet bij het ijsdansen gaan kijken. Waar wij nu mee bezig zijn, is het atletische aspect van onze sport naar een ander niveau tillen”.

Dat uitgerekend een Amerikaan daarbij een voortrekkersrol vervult, is bijzonder. Doorgaans waren het bij de mannen de Aziaten die voor de technische verbeteringen tekenden. Chen is de jongste van vijf in een Chinees-Amerikaans gezin. Zijn ouders emigreerden in 1988 naar Salt Lake City. Hij gelooft dat die achtergrond hem gevormd heeft. “Er zijn cultureel veel verschillen tussen Amerika en China. Ik denk dat het mij geholpen heeft, ook als kunstrijder, dat ik beide invloeden heb meegekregen.”

‘Misschien heeft het ijs een hekel aan me’

Zijn grootste concurrent stelde in Peking teleur. De regerend olympisch kampioen en houder van het oude wereldrecord van 111,82 punten, Yuzuru Hanyu uit Japan, kwam in het Capital Indoor Stadium niet verder dan een score van 95,15, ver ook achter zijn landgenoten Yuma Kagiyama (108,12) en Shoma Uno (105,90).

Hanyu had de afgelopen jaren veel last van blessures en het was zelfs lang onzeker of hij in Peking zou meedoen. De tweevoudig winnaar van olympisch goud is de man die als eerste een viervoudige axel wil laten zien, een in wedstrijden nog niet eerder vertoonde sprong. Maar in zijn korte kür ging het meteen al mis bij de viervoudige saltsjov. Hij leek in een gat in het ijs te haken en kon daardoor niet voldoende afzetten. “Ik heb geen idee wat er mis ging, misschien heeft het ijs een hekel aan me.”

Uit de schaduw van zijn idool

Chen heeft in Peking al zilver op zak, veroverd met het mannenteam van de Verenigde Staten. Even was er stress, omdat ploeggenoot en vriend Vincent Zhou na de landenwedstrijd met corona besmet bleek en daardoor niet mag meedoen aan de individuele titelstrijd. Maar Chen liet zich er niet door afleiden.

Hij lijkt na zijn geweldige optreden van maandagnacht de grootste kans te hebben om Hanyu op te volgen. Afgaande op de uitgangswaarde was zijn korte kür de moeilijkste uit de competitie. Sterker nog: niemand anders had ooit het lef om zoiets te proberen. Voorlopig vindt de bescheiden Chen dat hij nog niet in de schaduw mag staan van zijn idool Hanyu. Misschien dat hij daar na deze Olympische Spelen anders over denkt.

