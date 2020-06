Kunstgraskorrels? Die blijven toch voornamelijk op het veld, zeggen clubs

Soms, zo zegt Martin Hippler van voetbalclub BVV’31 uit Blaricum, zijn er minder mooie momenten voor wie voorzitter is. Dat was voor Hippler zo in 2016, toen zijn vereniging een opening van twee kunstgrasvelden feestelijk zou vieren. Maar juist die tijd maakte televisieprogramma ‘Zembla’ een uitzending over de mogelijk schadelijke effecten van rubberen kunstgraskorrels. Het beeld over kunstgras sloeg om en Hippler had geen keuze: “Toen was die opening zo negatief geladen, dat die niet doorging”.

Vier jaar later liggen in Blaricum de voetbalvelden er ‘gewoon’ nog, al is de discussie over de kunstgraskorrels zeker niet weg. Trouw meldde woensdag dat door de stichting ‘Kom van dat gras af’ bij tien gemeenten 23 handhavingsverzoeken zijn gedaan. Beheerders van kunstgrasvelden moeten de verspreiding van de korrels tegengaan, is de eis van de stichting. Reageren beheerders niet binnen acht weken, dan volgt mogelijk een gang naar de rechter.

‘Schud de schoenen uit’

Ook BVV’31 staat op die lijst van 23. De club koos in 2016 voor kunstgras omdat het aantal speeluren danig werd vergroot. Op natuurgras kan 250 tot 300 uur per jaar worden gespeeld, op kunstgras 1800 uur. De keuze werd in 2016 snel gemaakt.

Het kunstgras wordt goed onderhouden, zegt Hippler. “De velden worden inmiddels één keer per week geveegd, rondom de velden worden korrels met een grote stofzuiger bijeengezogen. In de kleedkamers worden korrels opgedweild die aan sokken zijn blijven plakken.” Mede daardoor ligt in Blaricum slechts een minimale hoeveelheid korrels niet op het veld, zegt Hippler. “En als iemand thuis zijn schoen uitdoet, daar hebben wij geen invloed meer op.”

Voorzitter Hippler niet heel erg geschrokken van het handhavingsverzoek. “Wij hebben goed contact met de gemeente. Als er maatregelen genomen moeten worden, dan horen wij dat wel.” De vereniging gaat wel goed kijken naar de situatie, zegt de voorzitter. Zo gaat hij donderdag gelijk voorstellen om toch maar een bord te plaatsen: schud de schoenen uit.

Geen korrels in de rondte

Het zijn vooral voetbalclubs waar de verzoeken van ‘Kom van dat gras af’ heen zijn gegaan, en dan vooral in Friesland (mede door het Friese karakter van het bestuur van de stichting). Een van die clubs in die regio is VV Arum. Voorzitter Peter Tolsma kan zich niet indenken dat er veel korrels in de rondte vliegen. “De gemeente is verantwoordelijk voor onze velden. We gaan bovendien vernieuwen, al is dat een jaar uitgesteld. En dan krijgen we weer gewoon natuurgras. Dat is inmiddels het beleid van de gemeente.”

VV Ouwe Syl in Oudebildtzijl heeft een eigen verhaal. Daar wordt op dit moment een nieuw kunstgrasveld aangelegd, waar de club zelf eigenaar van is. De club organiseerde een loterij om het geld bijeen te krijgen, waarbij een huis kon worden gewonnen. Volgens voorzitter Van der Laan zijn bij de bouw wel wat korrels op het beton beland. “Die zijn door de aannemer weer opgeveegd.”

De club koos voor kunstgras omdat er altijd moet kunnen worden getraind. Voorzitter Natascha van der Laan snapt ‘natuurlijk’ dat de kwestie gevoelig ligt. “Maar wij hebben alle maatregelen die je kan nemen, genomen. Er zijn kantplanken, waardoor de korrels niet onder de hekken door verdwijnen en bij de opgangen zijn uitlooproosters gemaakt, zodat de korrels niet aan de schoenen blijven hangen. En we hebben afspraken over het vegen gemaakt. Dit is allemaal in overleg met alle instanties gegaan, tot aan het RIVM.”

Toch is kunstgras nog geen natuurgras. Dat snapt Van der Laan ook. Ouwe Syl heeft mogelijkheden voor als over een paar jaar blijkt dat kunstgras écht niet voldoet. “Er zijn mogelijkheden ingebouwd zodat we alles zouden kunnen vervangen.”

